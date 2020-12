Televizor mi se pokvario i rekli su da mi produljeno jamstvo ne vrijedi jer se nisam na vrijeme registrirao, požalio se čitatelj.

Televizor je kupio prije dvije godine.

- Ekran se malo zacrnio, a sljedeći dan je to bilo u novom kutu ekrana. Bilo je to desetak dana prije isteka jamstvenog roka od dvije godine. Sjetio sam se da su mi u prodavaonici rekli da se prijavom na stranicu proizvođača jamstvo produljuje na pet godina. No zakasnio sam, registrirati se moglo samo 30 dana od kupnje televizora - rekao je čitatelj iz Zagreba.

Svjestan je da je sam kriv što se nije prijavio na stranicu proizvođača televizora odmah i da je ostao bez dodatnog jamstva na televizor od tri godine, ali je pitao zašto se potrošače ucjenjuje da se moraju registrirati i ostaviti svoje osobne podatke da dobiju dodatno jamstvo.

Pitali smo Dunju Maletić, mag. iur. pravnu savjetnicu iz područja zaštite potrošača o jamstvenim rokovima.

- Trebalo bi ispoštovati uvjete produljenog jamstva i registrirati se kod proizvođača, ako je to potrebno. Trgovac bi potrošača pri kupovini trebao detaljno uputiti u potrebu i postupak registracije. Više puta su mi se potrošači žalili da je trgovac prešutio da se mora registrirati pa je istekao rok za registraciju za koji nije ni znao, a trgovac im je naplatio dodatnu, dulju garanciju. To je zavaravajuće propuštanje koje je po Zakonu o zaštiti potrošača zabranjeno i kažnjivo, ali je i teže dokazivo - rekla je Dunja Maletić.

Upozorava potrošače da detaljno pročitaju svu dokumentaciju koju dobiju uz uređaj.

- Potrošači se žale i da su im trgovci tvrdili da je jamstvo za proizvod jedna godina i da mogu dokupiti još jednu. Mnogi su to platili, ne znajući da bez nadokupa, po Zakonu o obveznim odnosima, imaju pravo reklamirati taj proizvod trgovcu u roku od dvije godine zbog materijalnih nedostataka. No to zakonsko dvogodišnje jamstvo ne pokriva i mehanička oštećenja uređaja pa treba provjeriti pokriva li ih komercijalno jamstvo i što sve pokriva pa može biti isplativo nadokupiti ga - kaže Dunja Maletić.

Dodaje da potrošač može u roku dvije godine trgovcu reklamirati svaki proizvod zbog nedostatka i trgovac ga mora popraviti, zamijeniti, sniziti cijenu ili vratiti novac. Moraju ga pregledati u servisu. Ako se pokvario u prvih šest mjeseci, potrošač može birati želi li popravak ili zamjenu. Ako je od kupnje prošlo više od šest mjeseci, prvo mora pristati na popravak, pa ako nije moguć, ima pravo na zamjenu ili povrat novca.

- Čak i ako uređaj ima proizvođačevo jamstvo samo godinu dana, potrošač ga trgovcu može reklamirati u roku od dvije. Mnogi trgovci potrošače uvjeravaju da to nije tako, što je zavaravajuća poslovna praksa. Ako je proizvođačevo jamstvo dulje, tad je dulji jamstveni rok - kaže Maleić.