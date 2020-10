Vraćate proizvod? Trgovac vam ne mora odobriti povrat novca

<p>Cipele sam platila karticom i u prodavaonici su rekli da mi ne mogu vratiti novac, a vratili bi ga da sam platila gotovinom. Smiju li tako, požalila se čitateljica. </p><p>- Ako kupac u prodavaonici kupi proizvod i nema nedostatak, no predomisli se ili mu ne odgovara pa ga želi vratiti, trgovac nije dužan uvažiti reklamaciju niti odobriti zamjenu ili povrat novca. Odobri li je, može uvjetovati hoće li i pod kojim uvjetima vratiti kupcu novac - kaže Dunja Maletić, pravna savjetnica iz područja zaštite potrošača.</p><p>Dodala je da je prihvaćanje natrag ispravnog proizvoda dobar poslovni običaj i da ga mnogi trgovci odobravaju. No neki odmah vrate novac bez obzira na to kako je plaćeno, a dio njih dopušta samo zamjenu, da se odabere drugi proizvod. </p><p>- S druge strane, proizvod koji ima nedostatak potrošač može trgovcu reklamirati u roku od dvije godine, a trgovac mora izvršiti popravak, zamjenu, sniženje cijene ili povrat novca. Potrošač mora pristati da se proizvod pošalje na servis kako bi ga ondje pregledali. No ako se reklamacija dogodila u prvih šest mjeseci od dana kupovine, potrošač može birati želi li popravak ili zamjenu. Ako zamjena nije moguća, tad ima pravo na povrat novca, neovisno je li platio gotovinom ili karticom - pojasnila je savjetnica. </p><p>Ispravan proizvod kupljen u prodavaonici može se vratiti samo uz dobru volju trgovca. No proizvod kupljen izvan prodavaonice, na prezentaciji ili u web shopu, mora se moći vratiti. </p><p>- Kod online kupovine potrošač može u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda uputiti trgovcu pisani raskid ugovora kako bi vratio nekorišteni proizvod koji mu ne odgovara, čak i ako nema nedostatak. Trgovac mu je dužan vratiti cjelokupni plaćeni iznos u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio potrošačev pisani raskid ugovora, sukladno čl. 76. Zakona o zaštiti potrošača - rekla je savjetnica Dunja Maletić.</p><p>Na stranici web shopa obično se može pronaći obrazac za raskid ugovora. Kupac sam mora platiti poštarinu ili prijevoz ako je odustao od kupovine i vraća ono što je naručio u web shopu. No pri kupovini mora pisati da sam plaća povrat, a ako ne piše, trošak vraćanja snosi trgovac. </p>