Čitateljica Marija (77) iz Rijeke sada vozi moderni MG: 'Hvala vam 24sata za super auto!'

Nagradni kuponi 24sata donijeli su Marini Hertz i njenoj obitelji u svibnju novi Citroën C4 X Crossover - tik prije nego što je planirala podignuti kredit da bi kupila novi automobil. Već je godinama pretplatnica na 24sata, a za nagradu je saznala sasvim slučajno - suprug je pročitao u novinama 24sata.

'Mislila je da je namješteno'

- Nikad nisam ništa osvojila, čak sam mislila i da je to sve uvijek namješteno, da se događa nekom drugom. Stvarno za ne povjerovati. Bila sam na poslu kad su mi javili i samo sam se počela tresti, bila sam presretna. Da radim neki drugi posao, možda bih od sreće uzela i slobodan dan, ali kako sam s palčićima, novorođenčadi, njih stvarno nisam mogla ostaviti. Popravilo mi je cijeli dan. Ipak, jedva sam čekala doći doma i javiti cijeloj obitelji - rekla je Marina (52) prilikom preuzimanja ključeva.

Samo dva mjeseca kasnije, u srpnju, Senka Has (68) iz Novske osvojila je novi automobil MG ZS također igrajući nagradnu igru u novinama 24sata.

Isprva nije mogla vjerovati da je osvojila auto, mislila je da se radi o šali.

Vozila je bicikl, a sada će auto

- Ja u životu nikada ništa nisam dobila, stvarno nisam. Zato me iznenadilo, i dalje nisam svjesna da sam dobila auto - riječi su kojima je opisala kako se osjećala nakon primljenog poziva. Senka je u mirovini već 3 i pol godine, prije je vozila bicikl, no kaže da to više ne može raditi. Nagradne igre 24sata igra već godinama i ovo je prvi put da je nešto osvojila.

A u listopadu je sretni dobitnik bila Marija Vukelić (77) iz Rijeke. Osvojila je moderni MG HS s automatskim mjenjačem.

- Od početka sam pretplaćena na 24sata i vaše novine čitam od prvog broja. Zbog toga često i igram nagradne igre. Kupone mi nije bilo teško izrezivati i iako mi ovo nije prvi put da sam nešto osvojila, prvi put je to nešto baš veliko. Prije sam osvajala vodu, gorivo, a evo sad je tu i auto - rekla je Marija, koja ima položen vozački i još vozi.

Automobil MG HS s automatskim mjenjačem koji se dijeli ima sportski izgled i vrlo prostranu unutrašnjost. Uz dvije razine opreme na izbor, Comfort i Luxury, te mogućnošću odabira ručnog ili automatskog mjenjača, MG HS odgovara svakom životnom stilu. MG HS ima električno podesivo vozačevo sjedalo, prednja grijana sjedala, prednja svjetla za maglu i iGo navigaciju.

U nagradnoj igri mogli su sudjelovati svi čitatelji - kupci 24sata koji su tijekom nagradne igre sakupili deset nagradnih kupona ili devet nagradnih kupona plus joker kupon ili osam nagradnih kupona plus dva joker kupona.

Toyota Aygo otišla je u Sesvete

U studenom smo izvukli sretnog dobitnika Toyote Aygo X. Čitatelji 24sata imali su prilike od 13. do 24. listopada 2023. skupljati kupone i sudjelovati u nagradnoj igri "Zaigraj i osvoji Toyotu Aygo X". Tijekom 12 dana bilo je potrebno sakupiti 10 kupona, a dijelili smo i jokere koji su mijenjali svaki propušteni kupon.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Automobil ima napredni paket aktivne sigurnosti, zaslon u boji osjetljiv na dodir, Smartphone Connectivity - kompatibilnost s aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay te do deset godina jamstva uz Toyota Relax. Naš sretni dobitnik bio je Ivan Matković iz Dugog Sela.