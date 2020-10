Civilna zaštita dosad izrekla 17 kazni od 20.000 kuna tvrtkama koje su kršile mjere Stožera

Po 10.000 kuna moraju platiti i odgovorne osobe u tim pravnim osobama - trgovinama, kafićima, klubovima, tržnicama. Najviše je kazni izrečeno u u rujnu, njih čak devet. Maksimalna može iznositi 70.000 kuna

<p>Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, inspekcija može izreći <strong>kaznu od 20.000 do čak 70.000 kuna</strong> svakoj pravnoj osobi koja se ne pridržava epidemioloških mjera i uputa.</p><h2>Pogledajte video: Broj zaraženih prešao tisuću</h2><h2>Koliko je kazni dosad napisano?</h2><p>Pitali smo <strong>Nacionalni stožer civilne zaštite</strong> koliko su dosad kazni napisali i kolike su one te dobili odgovor kako je od travnja do danas izrečeno 17 kazni s minimalnim zakonskim iznosima, od po 20.000 kuna za pravnu, i još 10.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Dakle, kažnjava se odavno i potiho, s minimalnim, ali nipošto malim iznosima. </p><p>- Služba za inspekcijske poslove Područnog ureda civilne zaštite Zagreb u mjesecu u travnju je podnijela je četiri prekršajna naloga, pri čemu dva protiv trgovačkih centara zbog nepridržavanja distance, jedan protiv upravitelja tržnice zbog neosiguravanja kontroliranog ulaza na tržnicu i još jedan protiv prodavača koji je poslovao unatoč zabrani poslovanja, odgovara Stožer.</p><p>Od travnja kazni nije bilo, sve do rujna, kad je podeneseno čak devet novih prekršajnih naloga, i to sedam njih protiv organizatora koncerata zbog neosiguravanja potrebne distance između posjetitelja, te još dva protiv noćnih klubova zbog kršenja odluke o radnom vremenu.</p><p>U listopadu su podnesena dodatna četiri prekršajna naloga protiv ugostiteljskih objekata ( caffe bar, noćni bar, noćni klub, bistro), i to tri zbog neosiguravanja fizičke distance te jedan zbog kršenja odluke o radnom vremenu.</p><p>Pravne osobe po zakonu mogu dobiti kaznu i zbog toga što se njihovi kupci odnosno klijenti ili gosti ne pridržavaju mjera. Primjerice, ako trgovac kupca nije upozorio na obavezu nošenja maske, ili ga je poslužio iako masku nema. Po toj osnovi, odgovara Stožer, nije izrečena dosad niti jedna kazna. </p><h2>Bilo je najviše usmenih upozorenja, 'tvrdoglavi' kažnjeni i novčano</h2><p>Postoji mogućnost kažnjavanja pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.</p><p>Prekršajni se nalog, kaže Stožer, donosi temeljem Prekršajnog zakona te članaka 36. i 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite , koji kažu da sve pravne osobe moraju poštivati zadane mjere. Ako se utvrdi da je učinjen prekršaj iz članka 36. stavak 6. Zakona o sustavu civilne zaštite, kažnjiv je za pravnu osobu po članku 89. stavak 1. podstavak 2. (20.000 Kn – 70.000 Kn) te za odgovornu osobu u pravnoj osobi (direktora) po članku 89. stavak 2. (10.000 Kn – 20.000 Kn) ,sve po Zakonu o sustavu civilne zaštite.</p><p>- Pravne i fizičke osobe dužne su poštivati u nastaloj situaciji širenja epidemije(pandemije) korona virusom, odluke Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom koje su razrađene uputama (preporukama) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite od početka nastanka epidemije korona virusom, prilikom obavljanja inspekcijskih nadzora te kontrola, najviše su izrekli usmenih upozorenja na licu mjesta te su se nedostatci odmah otklanjali i nije bilo podizanja prekršajnih naloga, osim u situacijama kad unatoč upozorenjima stranke nisu htjele postupati sukladno odlukama Stožera te su inspektori pristupili donošenju prekršajnog naloga i izricanju novčanih kazni, u minimalnim iznosima koji su propisani Zakonom o sustavu civilne zaštite (za pravnu osobu po članku 89. stavak 1. podstavak 2. (<strong>20.000</strong> Kn – 70.000 Kn) te za odgovornu osobu u pravnoj osobi (direktora) po članku 89. stavak 2. (<strong>10.000</strong> Kn – 20.000 Kn), stoji u odgovoru Stožera.</p>