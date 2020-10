'Stožer prebacuje odgovornost na druge. Mjere za ugostitelje su neracionalne i nebulozne'

Mostovi zastupnici osvrnuli su se i na pucnjavu na Markovu trgu. Dok se ne utvrde sve okolnosti i motivi, ne žele donositi nikakve zaključke o bilo čijoj odgovornosti, posebno ne na temelju pojedinačnog čina

<p>Za ugostiteljske objekte su donesene neracionalne i nebulozne mjere, što još jednom pokazuje traženje nekog solomonskog rješenja, kojim će se odgovornost prebaciti na druge, poručuje <strong>Nino Raspudić</strong>, zastupnik Mosta.</p><p>Ako je epidemiološka situacija takva, dodao je, onda neka Stožer proglasi lockdown i zatvori ugostiteljske objekte. A ako ih puštaju da budu otvoreni, onda neka donesu racionalne mjere, istaknuo je.</p><p>- To što se događa svjedoči o dezorijentiranosti Stožera i politici polovičnih mjera, koje zbunjuju javnost. A vidimo u zadnje vrijeme i nekakav model samoupravljanja, konkretno na na primjeru ugostitelja, pa bi oni valjda sami sebe trebali kontrolirati i kažnjavati - rekao je Raspudić. </p><p>Stožer divlja i tetura, istaknuo je <strong>Ante Kujundžić</strong>, i ne zna što napraviti pa donosi mjere čija je logičnost nelogičnost, kako u učinkovitosti tako i u vremenu u kojem se donose. </p><p>- Suludo je donositi mjere za ugostitelje koji su lani pridonijeli u proračun oko četiri milijarde eura i od njih tražiti policijsku provedbu istih ili će u protivnom biti kažnjeni sa 70.000 kuna. Još je luđe što djelatnici trebaju biti covid izbacivači za sve one koji ne poštuju mjere. Svesti ugostiteljstvo na četiri kvadrata po osobi je suludo. Ili pustite ljude da rade ili ih zatvore, sve između je jedan oblik "čara bara" od strane Stožera - istaknuo je dodavši kako je Stožer već odavno izgubio glavu i smjer, a prije svega autoritet. </p><p>- Sugeriram Stožeru neka preuzme i ovršene pa počne donositi mjere i za njih. Za početak neka produže moratorij na iste - rekao je. <br/> Odgovornost, poštivanje distance, često pranje ruku, zaštita ljudi oko sebe - da, naglasio je Kujundžić, ali nedosljednost i nelogičnost - ne. </p><p>Oporba je tu, ne samo da kritizira nego da i ponudi rješenja, poručila je <strong>Marija Selak Raspudić</strong>. Most stoga predlaže da se definiraju različite razine rizika te da se mjere prilagođavaju tome. U konkretnom slučaju ugostiteljskih objekata naglasili su kako nije pravedno da su se ove mjere donijele na razini cijele Hrvatske. </p><p>- Potrebno je učiniti dvije stvari. Prvo je utvrditi kriterije po kojima se donose pojedine epidemijske mjere. Kada se oni utvrde, onda se ti objekti koji su pod vrlo visokim rizikom od zaraze trebaju zatvoriti. Tako je sada u Sjevernoj Irskoj, gdje se zatvaraju oni objekti koji su pod vrlo visokim rizikom na mjesec dana. Treba rangirati i ostale objekte na one koji su pod visokim rizikom i one koji su pod manjim i na temelju toga donositi mjere i pravila - istaknula je. </p><p>Sve se može urediti, dodala je, samo su potrebne strategije po kojima će se postupati jer sada imamo potpuni kaos.</p><p>- Donijeli smo jednake mjere za sve ugostiteljske objekte dok smo dozvolili da se, primjerice, u školama maske nose ovisno o situaciji po županijama. Dakle, mjere se trebaju donositi stupnjevito, odnosno kakva je epidemiološka situacija u pojedinom mjestu. Ako postoji situacija gdje je ugroza tolika da je ona zaista ozbiljan rizik za zdravlje, onda se objekti mogu zatvoriti, ali onda država mora osigurati adekvatnu kompenzaciju - poručila je naglasivši kako oni podržavaju rad ugostiteljskih objekata pod mjerama jer treba biti znanstveno i epidemiološki odgovoran, ali da se te mjere ne mogu donositi jednako za sve neovisno o epidemiološkoj situaciji i stihijski. </p><h2>Ima li odgovornosti na političkoj sceni za pucnjavu na Markovu trgu?</h2><p>Novinari su upitali Mostove zastupnike vide li na političkoj sceni odgovornost za situaciju koja se početkom tjedna dogodila na Markovu trgu, kad je <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) pucao po zgradi Vlade i ranio policajca i vide li ju u premijeru <strong>Andreju Plenkoviću.</strong></p><p>- Dok ne završi istraži i ne utvrdi se sve o počinitelju i motivima, lešinarski i moralno i politički je neodgovorno i neozbiljno davati takva tumačenja. Ne znamo da li postoje nekakve skupine, dogovaranja, scena, jasan, suvisao plan napada na institucije ili se radi o stihijski nekontroliranoj reakciji pojedinca. I ne možemo na temelju pojedinačnog slučaja donositi opće zaključke. Mi smo ozbiljni i odgovorni ljudi i nećemo se upuštati u takvu razinu špekulacije - rekao je Raspudić istaknuvši kako se vidi vrlo jasna odgovornost po pitanju sigurnosti na Markovu trgu.</p><p>- Nakon što je prije mjesec dana bio slučaj lubenica u kojem se pokazalo kako se lako može doći do vrata Vlade i ugroziti ljude, premijer je dao javnu packu ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. Nakon mjesec dana dogodilo se što se dogodilo. Treba govoriti o konkretnoj odgovornosti, ako je ima, ministra ili ravnatelja policije, gdje je nastao problem i propust - rekao je. </p><p>Selak Raspudić poručila je kako u javnom prostoru najviše nedostaje govor o osobnoj odgovornosti. </p><p>- Ja ću prva reći da sam ja osobno odgovorna, ako postoji ikakva društvena odgovornost, jer se nalazim na takvoj funkciji saborske zastupnice, u ovom slučaju oporbene jer očito ne radim dovoljno dobro da bih građanima ponudila alternativu i dala nekakav smisao u postojanju Sabora. I to je ona odgovornost o kojoj trebamo govoriti, poći od svog vlastitog rada prije nego prebacimo lopticu na druge - poručila je.</p>