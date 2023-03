Cjelodnevna nastava od jeseni u prvih 50 škola, smanjuje se informatika, 6 novih predmeta

Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije, Svijet i ja, Drugi strani jezik - novi su to predmeti koje će od jeseni slušati učenici osnovnih škola koje uđu u eksperimentalni program cjelodnevne nastave.

Veliki projekt o čijim se detaljima priča već mjesecima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u srijedu je i službeno predstavilo, te objavilo i Javni poziv školama koje ispunjavaju uvjete da se prijave. Eksperimentalni program uključivat će najmanje 50 osnovnih škola, trajat će četiri školske godine, od rujna 2023. do lipnja 2027., te će biti uključeni svi učenici od 1. do 8. razreda.

Nastava do 17 sati

- Plan je da maknemo s dnevnog reda potrebu instrukcija kod kuće, da povećamo kvalitetu obiteljskog života, s obzirom da neće biti domaćih zadaća, jedno kvalitetnije obiteljsko druženje, ali i socijalizacija među učenicima i djecom - istaknuo je na predstavljanju ministar Radovan Fuchs.

Cjelodnevna nastava razlikovat će se od dosadašnje u organizaciji školskog dana, koji će trajati od 8 do 17 sati svaki dan. Obavezna nastava trajat će do 14 sati, a poslije ručka od 15 sati slijedit će izvannastavne aktivnosti do 17 sati. Potom će slijediti izvanškolske aktivnosti.

Novi raspored uključivat će obavezne obroke kao što je sad organizirano u cjelodnevnom boravku. Najzanimljivije su promjene u satnicama dosadašnjih predmeta, te novi predmeti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Više tjelesnog, geografije, matematike...

Hrvatski jezik i matematika u svim se razredima uvećavaju za jedan sat tjedno. Istovremeno, ukida se jedan sat informatike, a predmet će se nazivati Informacijske i digitalne kompetencije. Kako ističu u Ministarstvu, to ne znači smanjivanje informatike, već čak i povećanje i proširenje tog nastavnog sadržaja za 100%. Naime, uz jedan obavezan sat tjedno, planira se kako će se kroz izvannastavne aktivnosti predmet moći provoditi s mnogo više sadržaja i pokrivati područja koja sad ne pokriva, kazali su novinarima ministar Fuchs i savjetnik Stipe Mamić.

Priroda i društvo koja se sad sluša od 1. d 4. razreda, odnosno Priroda koja se sluša u 5. i 6. razredu, postaju Prirodoslovlje, te će ga dva sata tjedno slušati učenici od 1. do 7. razreda. U zadnja dva razreda učenici će kao i dosad slušati Biologiju, Kemiju i Fiziku.

Učenici od 1. do 4. razreda dobit će još nekoliko dodatnih predmeta: Praktične vještine koje će biti oblik domaćinstva, Društvo i zajednica, te obavezan drugi strani jezik u 4. razredu koji se potom sluša do kraja osnovne škole. Učenici koji neće ići na vjeronauk, morat će za izborni predmet odabrati Svijet i ja, predmet koji razvija kritičko mišljenje i predavat će se dva sata tjedno.

Dobra je vijest da se povećava i broj sati za dio predmeta, Likovnu i Glazbenu kulturu, te Tehničku kulturu i Geografiju u višim razredima. Povećava se i satnica Tjelesne kulture u 4. razredu, u kojem će taj predmet predavati magistri kineziologije.

Foto: Canva

Kako su predstavnici Ministarstva objavili, škole koje će biti uključene u Eksperimentalni program dobit će prosječno 300.000 eura za ulaganja u opremu, blagovaonice, kuhinje i slično, a nastavnici, učitelji, stručni suradnici i svi ostali koji će više raditi, bit će i više plaćeni (do 25%).

Ministarstvo ovim projektom koji se financira iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka želi ujednačiti uvjete školovanja u cijeloj državi, omogućiti veću nastavnu satnicu što će omogućiti i bolja školska postignuća svih učenika, te "harmonizirati obrazovni sustav Hrvatske s europskim obrazovnim sustavima u pogledu broja sati nastave i učenja", istaknuto je na predstavljanju.

Najčitaniji članci