Odvjetnik objasnio za što mogu teretiti Dabru: 'Nije ciljao, to je očigledno opasna radnja'

Državno odvjetništvo preispitat će video i pucnjavu sad već bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre, potvrdio je to već u petak navečer Ivan Turudić. Kako je rekao, vidio je snimku pucnjave i naredio tužiteljima da preispitaju sve okolnosti tog slučaja te je li Dabro počinio kazneno djelo.

Budu li utvrdili osnovanu sumnju da je počinjeno kazneno djelo, pokrenut će izvide. DORH će i od policije zatražiti provođenje određenih radnji. Treba reći i kako o istražiteljima ovisi hoće li Dabro na razgovor u policiju ili će dostaviti podatke o oružju kojim je pucao. No za što Dabru uopće mogu teretiti, odgovor nam je dao poznati odvjetnik s dugogodišnjim radom u kaznenom pravu.

- Mogu ga teretiti za ugrožavanje sigurnosti opće opasnom radnjom, to je kažnjiva radnja u okviru Kaznenog zakona, ako je nastupila konkretna opasnost. Ne znamo detalje, možda nije bilo naseljeno mjesto, onda se može raditi o prekršaju - rekao nam je odvjetnik i dodao kako je teško pretpostavljati buduće događaje u ovom slučaju.

- Laiku nije teško pretpostaviti da ga čeka suđenje, a ako ga kazne, bit će to najblaža moguća kazna. To nas je praksa naučila kad je riječ o ljudima u HDZ-u i oko njega. Treba utvrditi sve okolnosti, ako je bilo naseljeno mjesto, ne znamo u koliko je to sati bilo, je li bilo ljudi na ulici - kaže odvjetnik.

Ističe i kako je na snimci vidljivo da Dabro nije ciljao kamo je pucao te da je očigledno riječ o opasnoj radnji.

- Stručnjaci će lako utvrditi je li riječ o školskim ili pravim mecima. Ako je to prekršaj, kazna je do 60 dana zatvora, a kazna u slučaju opće opasne radnje ovisi o stupnju ugroženosti. Može biti od tri do osam godina - zaključio je odvjetnik.

Dubravko Gvozdanović, ovlašteni sudski vještak za balistiku, vatreno i hladno oružje, rekao nam je kako je riječ o pištolju HS.

- Da bi pištolj pravilno funkcionirao, da bi imao cikliku repetiranja, on mora biti prepravljen u slučaju da koristi manevarsko streljivo, odnosno ćorke. Njima je cilj izazivanje buke, proizvodnja zvučnog efekta, on mora biti prepravljen - kaže Gvozdanović. Dodao je i kako je na ovom pištolju vidljivo da nije prepravljen.

- Da ga napunite i probate opaliti, uspjeli biste opaliti samo jedan metak. Drugi već ne biste mogli, ne bi repetirao - zaključio je Gvozdanović.