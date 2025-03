Cjelovit transkript: Evo što su sve izgovorili Trump, Zelenski i Vance i kako je stvar eskalirala

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog u petak se pretvorio u fijasko koji je završio neugodnim scenama i žestokom svađom u Bijeloj kući. Trump je prekinuo sporazum i potjerao Zelenskog, koji se nakon toga zaputio u London na summit potpore Ukrajini sa europskim čelnicima. Sad je objavljen i cjelovit transkript razgovora iz Ovalnog ureda, piše Avaz.ba.

TRUMP: Hvala vam puno. Čast mi je ugostiti predsjednika Zelenskog iz Ukrajine. Radili smo vrlo naporno i blisko, a zapravo se već dugo poznajemo. Dugo se bavimo istim stvarima i to vrlo uspješno. Imali smo malu prepirku oko pregovora, ali mislim da je to završilo odlično za obje zemlje. Mislim da je to dobro i za svijet, ne samo za naše dvije zemlje.

Sada imamo vrlo pošten dogovor i radujemo se što ćemo krenuti, kopati i raditi na dobivanju rijetkih ruda. To znači da ćemo biti prisutni ondje, a to je velika obaveza Sjedinjenih Država. Cijenimo suradnju s vama i nastavit ćemo je.

Imali smo vrlo dobre razgovore s Rusijom. Razgovarao sam s predsjednikom Putinom i pokušat ćemo ovo privesti kraju. To je nešto što vi želite i što on želi. Moramo dogovoriti sporazum, a već smo započeli okvir za to.

Vjerujem da nešto možemo uspješno obaviti. Velika stvar je broj vojnika koji ginu – uglavnom vojnika, ali i drugih. Gube se hiljade života na obje strane. Želimo da to prestane i da se novac usmjeri na nešto drugo, poput obnove.

Radit ćemo vrlo naporno. Ali imali smo mnogo dobrih razgovora. Moram reći, prije nego što smo mi stupili na scenu, Bidenova administracija uopće nije razgovarala s Rusijom. Nisu razgovarali ni s kim, samo su to pustili da traje.

Da sam ja bio predsjednik, ovaj rat se nikada ne bi dogodio. Imali bismo dogovor sklopljen za vas, bez da ste morali prolaziti kroz sve ovo. Međutim, vaši su vojnici bili nevjerojatno hrabri. Dali smo im izvrsnu opremu, ali neko mora upravljati tom opremom. Za to im odajemo veliko priznanje.

Ovo je trebalo biti gotovo vrlo brzo. A evo nas tri godine kasnije. Dakle, dajem ogromno priznanje vašim generalima i vašim vojnicima, ali i vama, s obzirom na to da se radilo o vrlo teškom, žestokom ratu. Imate sjajne borce. Možete na to biti ponosni.

ZELENSKI: I ja sam ponosan.

TRUMP: Ali sada želimo to završiti. Dosta je, zar ne? Čast mi je što ste ovdje. Hvala vam puno što ste došli. Sporazum ćemo potpisati na konferenciji u Istočnom krilu za kratko vrijeme, odmah poslije ručka. I ručat ćemo zajedno. Razgovarat ćemo i o nekim drugim stvarima.

Drago nam je što su svi ovdje. Ovo je donekle uzbudljiv trenutak. Ali prava uzbudljiva stvar bit će kada prestane pucnjava ili kada postignemo dogovor. Mislim da smo vrlo blizu toga. Čast mi je imati vas ovdje. Izvolite, ako želite nešto reći.

ZELENSKI: Ne, hvala vam puno, gospodine predsjedniče. Hvala vam na pozivu. Zaista se nadam da će ovaj dokument koji potpisujemo biti prvi korak prema pravim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. Naši ljudi, naša djeca, uistinu to očekuju. I naravno, računamo na to da Amerika neće prestati s podrškom.

Za nas je to doista vrlo važno, da se podrška nastavi. Želim o tome detaljnije razgovarati tokom našeg sastanka, a posebno o infrastrukturi sigurnosnih garancija. Razumijem što je Europa spremna učiniti, ali želim s vama raspraviti što su Sjedinjene Države spremne učiniti. Uistinu računam na vašu snažnu poziciju zaustavljanja Putina.

Rekli ste: "Dosta je rata." Mislim da je to vrlo važno reći Putinu na samom početku, jer on je ubojica i terorist. Nadam se da ga zajedno možemo zaustaviti. Za nas je važno sačuvati našu zemlju, naše vrijednosti, našu slobodu i demokraciju.

I naravno, nema kompromisa s ubojicom oko naših teritorija. Ali o tome ćemo kasnije. Također, razgovarali smo telefonom o proizvodnji dronova – imamo vrlo dobru proizvodnju, možda i najbolju na svijetu trenutno, zbog rata.

Da, i naravno, hitno nam treba protuzračna obrana. Vi imate najbolju protuzračnu obranu na svijetu i doista ste nam pomogli tokom ruskih napada. Želim razgovarati o tome kako možemo razmijeniti licence. Otvoreni smo za dijeljenje naših licenci za dronove sa Sjedinjenim Državama, a nama trebaju licence za brzu proizvodnju protuzračne obrane. Čak i nakon rata, naš narod mora biti siguran da smo zaštićeni.

Htio bih razgovarati i o kontingentu. Francuska i Britanija već su razgovarali s vama. Znamo da je Europa spremna, ali bez Sjedinjenih Država neće biti dovoljno snažni.

I posljednja točka, ali ne manje važna, jest razmjena naših ljudi i djece. Znate da su ludi Rusi oteli 20.000 ukrajinske djece, promijenili im imena, porodicu, rodbinu, i prebacili ih u Rusiju. Želimo ih vratiti. To je doista velika želja, zadatak i cilj za mene i naše vojnike.

Vratili smo i razmijenili više od 4000 ratnika iz ruskih zatvora, ali hiljade ih je još ondje. Želio sam vam pokazati neke fotografije da vidite u kakvim se uvjetima nalaze i kakav je stav Rusije prema našim zarobljenicima. Imamo dečke prije i poslije – hiljade takvih ljudi, žena i muškaraca. Ne jedu, tuku ih, rade im razne užasne stvari.

Čak i u ratu postoje pravila, a ovi ljudi nemaju nikakva pravila. Htio sam vam pokazati kako se mijenja izgled djece, ali to ću podijeliti s vama kasnije. Uistinu je tragično.

TRUMP: Da, to je teško za vidjeti.

ZELENSKI: Da, jako sam vam to htio pokazati. Evo, vidite. Ovo je pastor, usput. Oteli su ga jer to nije ruska crkva. Krajem prošle godine uspjeli smo razmijeniti troje pastora. Ovo je jedan od njih – vidite kako izgleda.

TRUMP: Da, to je teško.

ZELENSKI: Da, tako je. Želio sam vam ovo pokazati i evo…

TRUMP: Da, vrlo teško. Želimo da se to što prije završi, zar ne?

ZELENSKI: Naravno, naravno da želimo.

TRUMP: I mislim da hoćemo. Mislim da ćemo uspjeti i…

ZELENSKI: Moramo, naravno.

TRUMP: Imate li kakvih pitanja? Izvolite.

Pitanje novinara: Gospodine predsjedniče, koliko će novca SAD uložiti u fond koji danas nastaje i kako će to dugoročno osigurati sigurnost Ukrajine?

TRUMP: Pa, ne znamo točno koliko, jer ćemo uložiti određeni novac u fond, a zatim ćemo prihod ostvarivati od eksploatacije sirovina, rijetkih ruda koje ćemo uzimati i prodavati. Mnogo će se novca zaraditi od prodaje i korištenja tih ruda. Naša zemlja nema mnogo takvih sirovina.

Imamo puno nafte i plina, ali ne i rijetke minerale. Ono malo što imamo zaštićeno je od strane ekoloških aktivista, no mogli bismo to odblokirati. Međutim, i dalje nije dovoljno. Ukrajina ima jedne od najvećih zaliha rijetkih zemnih minerala na svijetu, pa ćemo ih koristiti za sve što nam treba: umjetnu inteligenciju, oružje i vojsku.

To će nam uvelike zadovoljiti potrebe. Dakle, to je nešto što se prirodno posložilo. Imamo puno nafte i plina, ali nemamo rijetke zemlje. Ukrajina ih ima gotovo sve koje su nam potrebne za računala, za sve što radimo.

Mislim da će Ukrajina time dobiti mnogo. Vjerujem da ćemo, kad sklopimo sporazum, riješiti 95 posto problema. Neće se vraćati u borbu. Razgovarao sam s predsjednikom Putinom – poznajem ga dugo i osjećam da su ozbiljni oko sklapanja dogovora. Napravit ćemo dogovor.

Bidenova administracija davala je novac bez ikakve sigurnosti, dok je Europa, kako znate, dala manje, ali je imala osiguranje – riječ je o kreditu. Oni dobivaju svoj novac natrag, mi nismo. Sada smo barem zaštićeni.

I američki porezni obveznik mora biti zaštićen. Ovo je sjajan sporazum za Ukrajinu jer imamo velik ulog u njihovoj zemlji. Ono što oni imaju, rijetko tko posjeduje. Možemo nastaviti razvijati visoku tehnologiju i druga područja, uključujući oružje koje ćemo koristiti i mi.

Pitanje novinara: Gospodine predsjedniče, hoćete li i dalje slati vojnu pomoć?

ZELENSKI: Ako smijem samo dodati – u dokumentu se nalazi vrlo važna točka vezana uz poslovanje i ulaganja. Nikada nismo imali LNG terminale u Ukrajini, a ovaj dokument (i sljedeći dokumenti) otvorit će put za to. Ti su terminali vrlo važni za nas i za sigurnost europskog kontinenta.

Imamo najveća skladišta plina u Europi, možemo ih koristiti za LNG i u tome možemo pomoći Europi, jer nas Europa zaista podržava. Predsjednik Trump je rekao da su dali manje pomoći, ali oni su naši prijatelji i vrlo dobri partneri. Zaista su dali dosta, gospodine predsjedniče, dali su.

TRUMP: Dali su dosta, ali dali su puno manje.

ZELENSKI: Ne, ne.

TRUMP: Manje.

ZELENSKI: Ne, ne.

TRUMP: U redu.

ZELENSKI: Oni su došli na naš teritorij.

TRUMP: Nikad nije ni trebalo početi. Da sam ja bio predsjednik, ovaj rat se nikada ne bi dogodio.

Pitanje novinara: Hoćete li i dalje slati vojnu pomoć Ukrajini nakon što SAD potpiše ovaj sporazum s Ukrajinom?

TRUMP: Da, nastavit ćemo…

Pitanje novinara: A pitanje za predsjednika Zelenskog: osjećate li da su SAD i predsjednik Trump trenutno na vašoj strani?

TRUMP: Izvolite.

ZELENSKI: Što vi mislite?

TRUMP: On želi znati, mislite li to… pomalo glupo pitanje, vjerojatno ne bismo bili ovdje da nisam.

ZELENSKI: Mislim da su Sjedinjene Države na našoj strani od samog početka okupacije i mislim da je predsjednik Trump na našoj strani. Siguran sam da predsjednik SAD-a neće prestati s podrškom. To je ključno za nas, važno za nas. Da, predsjednik priča o ljudima i vojnicima koji ginu, ali oni su došli na naš teritorij.

Došli su na našu zemlju. Oni su započeli ovaj rat i moraju prestati. Mislim da je to najvažnije pitanje. Može li predsjednik Trump, uz neke druge saveznike, zaustaviti Putina i povući te neprijateljske trupe s našeg teritorija? Vi ste pitali o povijesti.

Mislim da će, ako predsjednik – odnosno kad zaustavi Putina, ako predsjednik Trump donese mir u našu zemlju, biti upisan u historiju. Mislim da će njegova slika stajati na tom "zidu" (pokazuje na portrete američkih predsjednika).

TRUMP: Imali smo jako, jako dobre razgovore.

Pitanje novinara: Predsjednik Zelenski je upravo rekao da nema kompromisa s Vladimirom Putinom. Željela bih pitati obojicu. Prvo, mislite li da će se predsjednik Zelenski ipak morati na nešto kompromitirati? I, predsjedniče Zelenski, postoji li išta što biste mogli ponuditi ili staviti na stol, naprimjer izbore?

TRUMP: Uvijek se moraju raditi kompromisi. Ne može se sklopiti dogovor bez kompromisa. Sigurno će morati na nešto pristati, ali nadam se da to neće biti previše. Ja sam ovdje kao posrednik, donekle, između dviju strana koje su bile vrlo neprijateljske – blago rečeno.

Vrlo neprijateljske. Ovo je bio žestok, vrlo brutalan rat. To je prilično ravno bojište, a metci lete i, kao što sam često govorio, jedino što zaustavlja te metke jest ljudsko tijelo. U ovom slučaju, uglavnom mladi ljudi. Zaustavljaju puno metaka. Tlo je ravno, zato je to odlično poljoprivredno zemljište, ali nema mnogo zaštite.

Sve što mogu učiniti jest pokušati dovesti sve za stol i dogovoriti sporazum. Mislim da ćemo uspjeti, inače danas vjerojatno ne bismo bili ovdje.

Pitanje novinara: Pitanje za predsjednika Zelenskog. Zašto ne nosite odijelo? Nalazite se na najvišoj razini u uredu ove zemlje i odbijate nositi odijelo. Posjedujete li uopće odijelo?

ZELENSKI: Imate li vi problema?

Pitanje novinara: Mnogim Amerikancima smeta što ne poštujete dostojanstvo ovog ureda.

ZELENSKI: Nosit ću kostim nakon što ovaj rat završi. Da, možda nešto kao vaše. Možda i nešto bolje, ne znam. Vidjet ćemo, možda i nešto jeftinije.

Pitanje novinara: Hvala, predsjedniče Trump. Jučer ste rekli da imate… Hoćete li poslati još oružja Ukrajini ako ne bude mira?

TRUMP: Da, poslat ćemo oružje Ukrajini, svakako. Nadam se da neću morati poslati puno, jer se nadam da ćemo ovo brzo okončati. Ne želimo slati puno oružja, želimo završiti rat kako bismo mogli prijeći na druge stvari.

Ali jako cijenimo ovaj sporazum jer trebamo ono što oni imaju, a naša zemlja sada ima poštenu nagodbu. Biden to nije napravio, nije imao pojma što radi. Ovo se nije smjelo dogoditi. Rat se nije smio pokrenuti. Dakle, da, odgovor je da. Ali nadam se da neće biti potrebno mnogo, jer se nadam da ćemo ovo vrlo brzo privesti kraju.

Pitanje novinara: Znači li to da ćete pružiti sigurnosne garancije, gospodine predsjedniče?

TRUMP: Ne želim sada govoriti o sigurnosti jer želim prvo sklopiti dogovor. Upadate u istu zamku kao i svi, milijun puta, opet i opet. Ja prvo želim riješiti sporazum. Sigurnost je vrlo jednostavan dio, to je možda dva posto problema. Ne brinem o sigurnosti, brinem se o dogovoru.

Sigurnost je fina stvar, svi samo prestanu pucati. A hoće li Europa poslati ljude? Znam da Francuska hoće, znam da Britanija hoće, znam i da će druge zemlje. I oni su, usput, odmah pored. Mi se nismo obavezali, ali možda bismo mogli. Našu sigurnost osiguravamo na drugačiji način.

Imat ćemo svoje radnike ondje koji će kopati, kopati, kopati i vaditi rude, tako da možemo proizvoditi sjajne proizvode ovdje u našoj zemlji. U tom smislu, imate nešto. Ali još nismo odredili hoćemo li poslati naše vojnike. Razgovarao sam s Francuzima, razgovarao sam i s drugima.

I oni su se obvezali na puno toga u smislu sigurnosti. Ne mislim da će vam trebati puno sigurnosti. Mislim da kad se ovaj dogovor završi, rat je gotov. Rusija se neće htjeti vraćati, a ni nitko drugi se neće htjeti vraćati.

ZELENSKI: Mogu li odgovoriti?

TRUMP: Da, izvolite.

Pitanje novinara: (prekida Zelenskog) Gospodine predsjedniče, ugostili ste Macrona i Keira Starmera u Bijeloj kući proteklih dana; obojica su hvalila vašu hrabrost i odlučnost da povedete put prema miru. Dio toga uključivao je ponovno uključivanje Rusije u diplomatske odnose, nešto za što prijašnji čelnici nisu imali dovoljno hrabrosti. Što vam je dalo moralnu snagu i uvjerenje da poduzmete taj korak?

TRUMP : Oh, sviđa mi se ovaj tip. Tko ste vi?

Pitanje novinara: One America News, gospodine.

TRUMP: Zato ga volim. One America News odrađuje sjajan posao. To je vrlo… Sviđa mi se pitanje. Da, to je put k miru, put prema rješenju. I osjećam da, kao vođa ove zemlje, imam obvezu to pokušati. Osim toga, mi smo duboko uključeni.

Uključili smo se. Šteta što smo se uopće morali uključivati, jer ovo nije trebalo ni početi. I nije trebalo biti 7. oktobra – to se nije smjelo dogoditi. Znate, Iran je bio bankrotiran. Nisu imali novca dati Hezbollahu ni Hamasu. Bili su potpuno bez novca. Pod Bidenom su se obogatili. Prešli su s nule na 300 milijardi dolara u četiri godine. I dobar dio tog novca podijelili su. Vidjeli ste što se dogodilo. To je također pravi kaos koji se nadamo riješiti. Ali cijenim vaše pitanje.

ZELENSKI: Mogu li odgovoriti… da, ako mogu odgovoriti, oprostite.

TRUMP: Da, izvolite.

ZELENSKI: I sviđa mi se vaša odjeća, usput.

TRUMP: Moram reći da i meni. Iako… mislim da je sjajan, ali ne znam volite li se vas dvojica. No, on je…

ZELENSKI: Ne, ne, ja… Imam ozbiljnije stvari nego odgovarati na takva pitanja.

TRUMP: To je dobro rečeno.

ZELENSKI: Odgovorit ću na ozbiljnija pitanja, ako mogu.

TRUMP: Dobra izjava.

ZELENSKI: Dakle, što se tiče sigurnosnih garancija i primirja, ne možemo samo razgovarati o primirju i ponavljati beskrajne razgovore. To neće uspjeti. Jer ja, kao predsjednik, imam iskustvo, a i Ukrajina od 2014. gleda kako Putin krši sporazume – već 25 puta. Toliko je puta prekršio vlastiti potpis, prekršio je primirje.

TRUMP: Ali nikada ga nije prekršio meni. Nikada nije meni prekršio.

ZELENSKI: Ne, ne, vi tada niste bili predsjednik.

TRUMP: On to nije prekršio dok sam ja bio predsjednik.

ZELENSKI: Godine 2016. već ste bili predsjednik, gospodine predsjedniče, ali je tada – ne s vama, ali je imao razgovore s našom stranom. Imali smo "Normandijski format": Francuska, Njemačka, Ukrajina i Rusija. Prekršio je 25 puta. Zato nikada nećemo prihvatiti samo primirje. Neće uspjeti bez sigurnosnih garancija.

Možda predsjednik ima pravo – ovaj dokument je dobar početak, ali nedovoljan. Jaka vojska je bitna, jer Putinovi se vojnici boje naših kad smo dovoljno jaki. Ako nismo, ako su nam skladišta prazna, ne možemo braniti svoju zemlju. Znate, on zna da danas imamo sastanak s predsjednikom Trumpom, koji iskazuje dobru volju da zaustavi rat. Pa zašto onda ispaljuje balističke projektile, gađa bolnice i škole baš danas?

On se ne želi zaustaviti. Ali nadam se da ćemo ga uspjeti zaustaviti. Zato trebamo sigurnost. Kada su Europljani spremni poslati kontingente, trebaju podršku SAD-a. Bez SAD-a nikad nećemo imati jak europski kontingent. Oni ne žele prekidati veze s najjačim saveznikom, Sjedinjenim Državama.

To je ključno. To je važno. I o tome želimo razgovarati. Potrebna nam je protuzračna obrana, imamo veliki nedostatak tih sistema. Inače, Putin se neće zaustaviti. On mrzi Ukrajince, smatra da nismo nacija. Često to govori, bilo medijima, bilo zvaničnicima, da ne postoje ukrajinski jezik ni ukrajinska država.

Ne poštuje Ukrajince, želi nas uništiti. I vi ste u pravu, gospodine predsjedniče, možda je dva posto problema taj dokument, ali to nije dovoljno da se zaustavi tog čovjeka.

Pitanje novinara: Treba li Rusija platiti Ukrajini reparacije? Gospodine predsjedniče, treba li Rusija platiti za obnovu Ukrajine?

ZELENSKI: To je ratno pravilo kroz sva stoljeća – onaj tko započne rat, taj plaća. Putin je započeo ovaj rat, on mora platiti. Sav novac za obnovu mora doći od njega. Postoje zamrznuta ruska sredstva u Europi, oko 300 milijardi dolara, možemo ih iskoristiti za obnovu i za kupovinu vojne opreme od Sjedinjenih Država. Ali to nije dovoljno.

Nije dovoljno.

Pitanje novinara: Još jedno pitanje o američkim trupama u Europi. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, vaš prethodnik poslao je dodatne trupe u istočnu Europu, uključujući Poljsku, moju zemlju. Hoćete li ih zadržati na istočnom krilu NATO-a i ubuduće?

TRUMP: Vrlo sam posvećen Poljskoj. Mislim da se Poljska zaista pokazala i učinila velik posao za NATO. Kako znate, platili su više nego što su morali. Jedni su od najboljih ljudi koje sam upoznao. Jako sam posvećen Poljskoj.

Pitanje novinara: Gospodine predsjedniče, kako zamišljate mogući trilateralni summit s predsjednikom Zelenskim?

TRUMP: Ne znam, ali oni se ne vole. Mogu vam to reći. Ne vole se, nije to romantična veza. Šteta što smo došli do ove situacije. Sjedinjene Države nisu trebale dopustiti da se ovo dogodi. Vodio ih je čovjek koji nije znao mnogo. Budimo ljubazni – bio je nekompetentan.

Ja sam zaustavio ratove, spriječio mnoge ratove. Mogu vam nabrojati brojne države koje bi sada rekle da su bile nadomak rata, a mi smo to spriječili. Vjerujem da sam i sada spriječio jedan takav sukob. Ali ovo se nije smjelo dogoditi.

ZELENSKI: Želim nešto reći o pregovorima. Prije svega, želim da svi shvate da nitko više od nas, Ukrajinaca, ne želi zaustaviti rat. Ali na kraju, u svakom pregovoru, dvije su strane: Rusija i Ukrajina.

To nije rat Rusije i Sjedinjenih Država. Ovo je rat Rusije protiv Ukrajine i ukrajinskog naroda. Dakle, te dvije strane moraju sjesti za stol, a naravno da će SAD, kao najjači partner Ukrajine, biti prisutan, kao i Europa, koja nam je iznimno važna.

Mi branimo Europu, a naši ljudi ginu. Zato nam Europa pomaže. I, kako je predsjednik Trump rekao, Amerika između ima lijepi veliki ocean. No, ako mi ne zaustavimo Rusiju, ona će ići dalje, prema Baltiku i Poljskoj, prije svega na Baltik. Putin želi vratiti te zemlje u svoje carstvo. Ako mi ne izdržimo, vaši bi se američki vojnici jednog dana morali boriti. Nebitno imate li ocean ili ne, vaši vojnici će se morati boriti.

Pitanje novinara: Gospodine predsjedniče, biste li mogli posjetiti Ukrajinu, možda Kijev ili Odesu?

ZELENSKI: I ja sam se to htio zapitati. (Smijeh)

TRUMP: Ne želim sada govoriti o Odesi. Želim prvo riješiti dogovor i uspostaviti mir. Ne trebamo govoriti o Odesi. Ali znam da je mnogo gradova uništeno, da više nisu prepoznatljivi. Sve se mora obnoviti…

ZELENSKI: Morate doći i vidjeti. Imamo i dalje vrlo lijepe gradove. Da, mnogo je toga uništeno, ali većina gradova živi, ljudi rade, djeca idu u školu, iako je teško, posebno blizu bojišnice. Ali živimo. Ukrajina se bori i živi. Putin možda priča da nas je uništio, ali nije.

On je izgubio 700.000 ljudi, 700.000 vojnika. Izgubio je sve.

Pitanje novinara: Gospodine predsjedniče, kad ste posljednji put razgovarali s predsjednikom Putinom i što vam je rekao da steknete dojam kako želi mir?

TRUMP: Prije nekoliko dana.

Pitanje novinara: I što vam je rekao?

TRUMP: Pa, to je ono što ja radim cijeli život – sklapam poslove. Poznajem ga dugo. Morao je trpjeti "Russian hoax" (medijski napadi na Trumpa i tvrdnje da radi za Rusiju) – "Rusija, Rusija, Rusija", sve je to bio Bidenov plan. Nije imalo veze s njim. Ali morao je to trpjeti.

Mislim da on želi dogovor i želi okončati rat. Cijeli život sklapam poslove. I našao sam se usred kaosa, jer ovo jest kaos, vrlo opasan. Ako se ne riješi sada, dugo se neće riješiti. Nadam se da ćemo uspjeti.

Pitanje novinara: Hvala, gospodine predsjedniče. Premijer Starmer više je puta izjavio da njegova vlada vjeruje u slobodu govora i da se ne bavi cenzurom. Ali u isto vrijeme uhićuju ljude zbog objava na društvenim mrežama i vrše pritisak na američke tvrtke da cenzuriraju Amerikance. Kako može biti pouzdan partner kad priča stvari koje su dokazivo neistinite?

TRUMP: Razgovarali smo s njim o tome jučer i zaključili da je to otišlo predaleko. JD je bio vrlo jasan, i ja, i Marco, razgovarali smo s njim o tome. Marco, želiš li nešto reći?

RUBIO: Naravno. Zabrinuti smo za ponašanje britanske vlade, pogotovo ako utječe na Amerikance. Postoji bojazan da bi se sloboda govora Amerikanaca, posebno online, mogla ograničiti. To je nešto što je potpredsjednik istaknuo u Münchenu. Jedna od stvari koje nas povezuju s Europom jest i sloboda govora. Ako je američkim građanima to pravo ugroženo, morat ćemo reagirati.

TRUMP: Da, to je vrlo važno pitanje.

J.D. VANCE: O tome smo razgovarali detaljno s premijerom i ministrom vanjskih poslova te drugima na ručku jučer. Mislim da je to stvarno važno. Vjerujemo da Amerikanci imaju pravo slobodno iznositi mišljenje, čak i ako se mi ovdje ne slažemo. Imaju pravo govoriti u javnosti, koja je danas uglavnom online, i mi ćemo žestoko braniti to pravo ako su u pitanju američki građani i američke kompanije.

Vjerujem da ćemo, uz vodstvo predsjednika, pronaći zajednički jezik s prijateljima iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ali ostaje vidjeti. Načelo koje će nas voditi jest da vjerujemo u slobodu govora i da ćemo se za nju boriti.

Pitanje novinara: Što se tiče sporazuma o mineralima – neki se nalaze na istoku Ukrajine, nedaleko od fronta ili na područjima koja kontrolira Rusija. Hoće li predsjednik Putin povući svoje snage?

TRUMP: Vidjet ćemo kad dođe vrijeme. Radi se o velikom području, vrlo velikom.

Pitanje novinara: A tko će ih štititi ako su to američki interesi?

TRUMP: Zaštitit će ih sporazum koji potpisujemo.

Pitanje novinara: A ako Rusija napadne ili dođe do agresije?

TRUMP: Mislim da se to neće dogoditi. Da mislim da bi, ne bismo potpisivali sporazum. CNN bi se trebao fokusirati na preživljavanje, umjesto da postavlja takva pitanja, jer im je gledanost niska. Idemo dalje… izvolite.

Pitanje novinara: Već sam spomenuo Poljsku – desetljećima nakon Drugog svjetskog rata bila je pod ruskom kontrolom. Kao dijete gledao sam SAD kao silu za dobro. Sada neki Poljaci misle da ste previše naklonjeni Putinu. Koju poruku imate za njih?

TRUMP: Da nisam "naklonjen" objema stranama, ne bismo nikad postigli dogovor. Hoćete da govorim strašne stvari o Putinu, a onda mu kažem: "Bok, Vladimire, kako stojimo s dogovorom?" Tako to ne ide. Nisam naklonjen ni Putinu ni ikome. Naklonjen sam Sjedinjenim Državama i cijelom svijetu – želim ovo riješiti.

Vidite koliko je on (Zelenski) pun mržnje prema Putinu, i razumijem zašto. S druge strane, ni Putin ne voli njega. Nije stvar u naklonjenosti. Ja sam posrednik i želim dogovor. Ako želite da budem "žestok", mogu, ali onda dogovora neće biti.

Eskalacija s Vanceom

J.D. VANCE: Četiri godine imali smo predsjednika koji je na press konferencijama napadao Putina. A onda je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu i uništio dobar dio zemlje. Put k miru može biti diplomacija.

Pokušali smo "put Joea Bidena": busanje u prsa i umišljenost da predsjednikove riječi znače više od njegovih djela. Amerika je dobra zemlja zato što vodi diplomaciju. To je ono što predsjednik Trump sada radi.

ZELENSKI: Mogu li vas nešto pitati?

J.D. VANCE: Naravno.

ZELENSKI: On je okupirao velike dijelove Ukrajine, istok i Krim, još 2014. Niko ga nije zaustavio. Ne radi se samo o Bidenu; tada je bio Obama, pa predsjednik Trump, pa opet Biden, a sada opet Trump. Neka Bog da da sada zaustavite Putina.

Ali od 2014. nitko ga nije zaustavio. Ubio je ljude.

TRUMP: 2015.?

ZELENSKI: 2014.

J.D. VANCE: 2014.–2015.?

ZELENSKI: Da, 2014.

TRUMP: Ja tada nisam bio ovdje.

ZELENSKI: Da, ali…

DONALD TRUMP: Nisam bio predsjednik.

ZELENSKI: Da, ali od 2014. do 2022. ljudi su umirali na liniji razdvajanja. Niko ga nije zaustavio. Znate to. Bilo je mnogo razgovora. Moji bilateralni razgovori. Potpisali smo nešto s njim, ja sam 2019. potpisao.

Potpisali smo primirje, primirje s njim, Macronom i Merkel. I svi su mi rekli da on nikad neće ići dalje. Potpisali smo s njim i plinski ugovor. Ali poslije je on opet prekršio primirje, ubio je naše ljude, nije razmijenio zarobljenike. Potpisali smo i sporazum o razmjeni zarobljenika. Nije ga ispoštovao. O kakvoj diplomaciji, JD, vi govorite? Što… što želite reći?

J.D. VANCE: Govorim o diplomaciji koja će okončati uništenje vaše zemlje. Ali, gospodine predsjedniče, s dužnim poštovanjem, mislim da je nepošteno doći u Ovalni ured i ovdje to iznositi pred američkim medijima. Trenutno, vi prisiljavate regrutiranje na prve linije jer imate problema s ljudstvom. Trebali biste zahvaliti predsjedniku što pokušava okončati uništavanje vaše zemlje…

ZELENSKI: Jeste li ikad bili u Ukrajini, da biste znali kakve probleme imamo?

J.D. VANCE: Vidio sam priče, znam da radite propagandna putovanja, gospodine predsjedniče. Mislite li da je u redu doći u Ovalni ured Sjedinjenih Država i kritizirati administraciju koja pokušava spriječiti uništavanje vaše zemlje?

ZELENSKI: Puno pitanja, krenimo redom. Prvo, tokom rata, svi imaju probleme, čak i vi, samo vi imate ocean pa to sada ne osjećate, ali osjetit ćete u budućnosti. Neka Bog…

TRUMP: Ne možete vi znati što ćemo mi osjetiti. Pokušavamo riješiti problem. Nemojte nam govoriti što ćemo osjetiti. Vi niste u poziciji da nam diktirate što ćemo osjećati. Zapamtite to.

ZELENSKI: Ja ne diktiram.

J.D. VANCE: Upravo to radite.

TRUMP: Niste u poziciji da nam diktirate što ćemo osjećati. Mi ćemo se osjećati dobro i snažno.

ZELENSKI: Kažem vam, osjetit ćete posljedice.

TRUMP: Vi sada niste u dobroj poziciji, dopustili ste da se dovedete u lošu poziciju, a on (Vance) je u pravu. Nemate baš dobre karte. S nama, možda imate.

ZELENSKI: Ne igram ja karte.

TRUMP: Igrate, kockate se životima milijunima ljudi. Kockate se s Trećim svjetskim ratom. Kockate se s Trećim svjetskim ratom! To je veliko nepoštovanje ove zemlje.

ZELENSKI: Poštujem vašu zemlju.

TRUMP: Mi smo vam pružili pomoć, više nego što su mnogi smatrali da trebamo.

ZELENSKI: Poštujem vašu zemlju.

J.D. VANCE: Jeste li jednom rekli "hvala" tokom cijelog ovog sastanka?

ZELENSKI: Mnogo puta. Rekao sam "hvala" danas.

J.D. VANCE: Otišli ste u Pennsylvaniju i vodili kampanju za opoziciju u listopadu. Ponudite riječi zahvalnosti Sjedinjenim Državama i predsjedniku koji pokušava spasiti vašu zemlju.

ZELENSKI: Mislite da će, ako budete glasno govorili o ratu, vi…

TRUMP: On ne govori glasno. Vaša zemlja je u velikoj nevolji. Polako, puno ste već pričali. Vaša zemlja je u velikoj nevolji. Ne pobjeđujete. Nemate puno izgleda da izađete na dobro, osim zbog nas.

ZELENSKI: Ostajemo u svojoj zemlji, snažni smo. Od početka rata bili smo sami. Zahvalni smo. Rekao sam "hvala"…

TRUMP: Niste bili sami. Dali smo vam, preko tog glupog predsjednika, 350 milijardi dolara!

ZELENSKI: Vi ste izabrali svog predsjednika.

TRUMP: Dali smo vam vojnu opremu. Vaši ljudi su hrabri, ali moraju koristiti našu opremu. Da niste imali našu vojnu opremu, rat bi bio gotov za dvije sedmice.

ZELENSKI: Rekao je Putin tri dana…

TRUMP: Možda i manje. Bit će teško ovako poslovati, kažem vam.

J.D. VANCE: Recite "hvala", prihvatite da postoje neslaganja i idemo to rješavati, umjesto da se svađamo javno, kad znamo da niste u pravu.

TRUMP: Mislim da je za američki narod dobro da vidi što se događa. Mislim da je važno, zato sam i dopustio da ovo traje. Trebate biti zahvalni. Nemate jake karte. Vi ste zatrpani u ratu, vaši ljudi umiru, ostali ste bez vojnika, slabi ste.

ZELENSKI: Mogu ponoviti…

TRUMP: Kažete da "ne želite primirje". Ponavljate mi tu da ne želite primirje. Želite nastavak rata…

ZELENSKI: Naravno da želimo okončati rat.

TRUMP: Ali rekli ste: "Ne želim primirje." Ja želim primirje.

ZELENSKI: Rekao sam "s garancijama…"

TRUMP: To nije bilo sa mnom. To je bilo s onim Bidenom koji nije pametan čovjek.

ZELENSKI: Ali to je vaš predsjednik…

TRUMP: To je bilo s Obamom. On vam je poslao plahte, a ja sam vam poslao Javelin projektile. Ja sam vam poslao Javeline da uništite njihove tenkove, Obama vam je poslao plahte. Pa budite zahvalniji, jer da vam kažem, vi nemate dobru poziciju. S nama imate, a bez nas nemate ništa.

Pitanje novinara: Još jedno pitanje, gospodine potpredsjedniče, ovdje… Što ako Rusija prekrši primirje? Što ako Rusija prekrši mirovni dogovor? Što onda? Razumijem da je razgovor napet…

TRUMP: Što ako ovo, što ako ono. Što ako bomba padne na vas sada? Možda su kršili primirja s Bidenom, jer ga ne poštuju. Nisu poštovali ni Obamu. Mene poštuju. Putin je morao proći pakao sa mnom, kroz onu lažnu aferu "Rusija, Rusija, Rusija". Sjećate se toga? Bila je to lažna podvala u režiji Joea i Huntera Bidena, i Hillary Clinton, bila je to podvala Demokratske stranke. A Putin je morao prolaziti kroz to. I prošao je kroz to. Nismo završili u ratu. Optužili su Putina za sve i svašta, a on nije imao nikakve veze s tim. Te priče su dolazile iz kupaonice Huntera Bidena. Iz njegove spavaće sobe. To je bilo odvratno! I onda su rekli kako je "laptop iz pakla" vezan uz Rusiju. 51 agent je to rekao, a sve je bila podvala. Nije imalo veze s njim.

Reći ću vam ovo. Kažu da je kršio dogovore s Obamom i Bushom, možda i s Bidenom. Možda i jest, ne znam. Ali sa mnom nije.

On želi dogovor. Ne znam može li se postići. Problem je što sam ja vas (obraća se Zelenskom) ohrabrio da budete tvrdi, a ne vjerujem da biste bili tako tvrdi bez SAD-a. Vaši ljudi jesu vrlo hrabri. Ali ili ćete napraviti dogovor, ili ćemo se mi povući, a vi se onda sami borite do kraja. Ne mislim da će to biti lijepo. Nemate dobru poziciju. Ali nakon što potpišemo, bit ćete u boljem položaju. Međutim, ne pokazujete nimalo zahvalnosti, a to nije lijepo. Iskreno, nije lijepo.

Dobro, mislim da smo vidjeli dosta. Što kažete, ha? Bit će ovo odlična televizija. (Smijeh) To mogu reći. Dobro, vidjet ćemo možemo li to nekako riješiti.