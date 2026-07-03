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JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €

Piše 24sata,
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Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €
Foto: Hrvatska lutrija
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Među hrvatskim igračima zabilježen je jedan vrijedan pogodak u kategoriji 4+2, koji donosi 3.845,10 eura. Osim toga, ostvareno je još više manjih dobitaka

Večerašnje 53. kolo igre Eurojackpot nije donijelo dobitnika glavnog zgoditka 5+2, pa jackpot ponovno ostaje netaknut i prenosi se u sljedeće izvlačenje kad će iznositi 23 milijuna eura. U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi: 4, 9, 20, 25, 28 i euro brojevi: 1 i 3.

U kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitna listića, od kojih je svaki osvojio 868.052 eura, ali hrvatski igrači nisu imali sreće. Istodobno je sedam igrača pogodilo pet glavnih brojeva (kategorija 5), čime su osvojili po 139.868,80 eura.

Među hrvatskim igračima zabilježen je jedan vrijedan pogodak u kategoriji 4+2, koji donosi 3.845,10 eura. Osim toga, ostvareno je još više manjih dobitaka, uključujući 14 dobitaka u kategoriji 4+1, 31 u kategoriji 3+2 te 43 dobitka s pogođena četiri glavna broja.

Za večerašnje izvlačenje ukupno je uplaćeno 40.374.514 eura, od čega je u Hrvatskoj evidentirano uplata u vrijednosti 729.406,80 eura.

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