'Cjepivo protiv korona virusa mora biti globalno dostupno'

Život se jedino može u potpunosti vratiti u normalu nakon što cjepivo protiv korona virusa bude globalno dostupno, izjavio je suosnivač Microsofta, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu i filantrop Bill Gates (64).

POGLEDAJTE VIDEO: BILL GATES

Očekuje se da bi cjepivo protiv virusa koje uzrokuje oboljenje Covid-19 moglo biti razvijeno do kraja godine. U razgovoru za Fox News, Gates je kazao da se mora brzo raditi na razvoju novog cjepiva u "milijardama doza".

Razvijene zemlje poput SAD-a, nastavio je, će se prije ili kasnije moći boriti protiv virusa, ali on mora biti poražen u cijelom svijetu.

- Stvari se neće uistinu vratiti u normalu sve dok cjepivo ne bude dostupno praktički cijelom svijetu - rekao je Gates koji je prošli tjedan pozvao američku vladu da u borbi protiv korona virusa krene s izgradnjom tvornica za razvoj najperspektivnijih cjepiva.

Bill Gates says the coronavirus death toll in the U.S. may not reach worst-case scenarios https://t.co/YMAfhcXXOF