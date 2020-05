Članovi sindikata zdravstva i socijalne skrbi odbili Vladu

Sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi izvijestili su u srijedu uoči sastanka s predstavnicima Vlade kako im se članstvo izjasnilo da će odbiti novu Vladinu ponudu, dok su iz sindikata obrazovanja i znanosti poručili da je riječ o privremenom odricanju, ali da će ponudu prihvatiti.

- Nakon konzultacija tijela Hrvatskog liječničkog sindikata, liječnici su jednoglasno odbili prijedlog Vlade. Obrazloženje je svima jasno - rekla je novinarima predsjednica HLS-a Renata Čulinović Čaić uoči pregovora.

Poručila je da je upravo radom zdravstvenih i socijalnih radnika omogućeno otvaranje turizma i gospodarstva, te da u takvim okolnostima nema razloga da pristanu na prijedlog Vlade.

- Jedan od problema su neplaćeni prekovremenih sati koji traje sedam godina - podsjetila je Čulinović Ćaić.

Novinari su pitali je li riječ o tome da ne pristaju na novu ponudu dok im se ne riješe prethodna dugovanja, rekla je da to nije nužno.

- Ne nužno, ali ne možemo slušati u javnosti da ministri i premijer govore o zahvalnosti liječnicima, i da razmišljaju o njihovoj nagradi zbog rada u krizi, a onda nam kraju ponude da pristanemo na nepovećanje osnovice dva puta ove godine - istaknula je.

Dimić: Politika plaća prema javnim službama je ponižavajuća

Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Dimić rekla je da je u 72 posto podružnica vladin prijedlog odbijen s 87 posto.

Odbijen je u čak 98 posto domova socijalne skrbi.

- Ovako visok stupanj odbijanja Vlade je odgovor na jednu ponižavajuću politiku plaća koju Vlada vodi prema javnim službama. Smatramo da je Vlada u ovoj situaciji vrlo nekorektna i nepoštena - smatra Dimić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak ustvrdio je da je Vlada samo "deklarativno" hvalila zdravstvene radnike za vrijeme koronakrize, jer se sada prema njima ponaša "maćehinski".

- Za neke djelatnosti u javnom sektoru ima novca, a za sustav zdravstva i socijalne skrbi nema. Ne možemo si to dozvoliti. Sindikat se jučer izjasnio da ne prihvaća ovakav prijedlog Vlade - naglasio je Topolnjak.

Radeka: Ponuda predstavlja odricanje, ali je za nas prihvatljiva

Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti Igor Radeka izvijestio je kako je središnje tijelo sindikata prihvatilo ponudu Vlade.

- Za nas je ponuda prihvatljiva, to ćemo danas na sjednici i reći. Načelno, ponuda nije dovoljno zadovoljavajuća jer predstavlja određena odricanja koja gledajući ukupna ulaganja u gospodarstvo su doista mala, ispod dva posto. S obzirom na to da neće biti trajnog oduzimanja prava, nego odgađanje, naša su tijela procijenila da je to u ovim okolnostima prihvatljivo - istaknuo je Radeka.

Objasnio je da imaju novelu u dodatku sporazuma, prema kojoj bi se isplata regresa provela na stari način, ukoliko do 1. srpnja ne bi funkcionirale cro-kartice.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić kazao je kako je greška sindikata zdravstva i socijalne skrbi što će odbiti ponudu Vlade.

- To je greška. Očito neki čelnici imaju pogrešna razumijevanja okolnosti, a drugi nisu uspjeli ponudu iskomunicirati s članstvom - zaključio je Ribić.

