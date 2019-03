Nizozemska policija traži da se makne natpis Karadžić - Hitler

13.07 N1 javlja kako se transparent još uvijek nalazi ispred zgrade suda u Haagu, a neizvjesno je i hoće li ga policija uopće ukloniti.

13.00 Novinari i predstavnici udruga žrtava počeli su polako ulaziti u sudnicu. Sve je spremno za izricanje presude u 14 sati. Obrazloženje presude će trajati sat i pol.

Denis Džidić, urednik uživo iz Haag: "Sve je spremno za izricanje presude Karadžiću, predstavnici udruženja žrtava i novinari su počeli da ulaze u sudnicu, presuda će trajati oko sat, sat i po"

12.58 Nura Alispahić, majka kojoj su ubijena dva sina: "Očekujem da ga osude doživotno, to je zaslužio, sve nam je pobio".

Nura Alispahić, majka kojoj su ubijena dva sina: "Očekujem da ga osude doživotno, to je zaslužio, sve nam je pobio"

12.56 Bivši haaški tužitelj Geoffrey Nice rekao je kako će Karadžić vjerojatno biti osuđen na doživotni zatvor.

British barrister Geoffrey Nice said he thought Radovan Karadzic is likely to be convicted and sentenced to life imprisonment.



He told us:



“If there are no appeals favourable to Karadzic, then we can expect to see a life sentence."



For our live stream: https://t.co/J9dUI0hE9M pic.twitter.com/5TPmPVKAXc — Balkan Insight (@BalkanInsight) 20. ožujka 2019.

12.43 Nedžad Avdić, preživio je strijeljanje u Petkovcima: "Očekujem da će biti osuđen doživotno".

12.40 Šuhra Malić, majka koja je izgubila dva sina, Fuada i Suada, u Potočarima: "Trebali su ga dovesti ovdje, i njega i Mladića, da mu majke sude.

Šuhra Malić, majka koja je izgubila dva sina, Fuada i Suada, u Potočarima: "Trebali su ga dovesti ovdje, i njega i Mladića, da mu majke sude"

12.36 Ispred suda u Haagu obješen je transparent na kojem se Karadžić izjednačuje s Hitlerom. Na transparentu piše 'Radovan Karadžić - genocid i Adolf Hitler - Holokaust'. Nizozemska policija zatražila je micanje transparenta. Policajci su se nositeljima transparenta obratili s obrazloženjem kako isticanje Hitlerovog imena nije primjereno te su stoga zatražili uklanjanje transparenta na kojemu je stajao taj natpis.

12.23 Karadžić bi u 13.30 sati trebao biti prebačen iz Scheveningena u sudnicu.

Ispred suda u Haagu okupilo se oko 30 predstavnika bosanskih žrtava rata.



A group of around 30 representatives of Bosnian war victims are gathered outside.



Follow our live blog: https://t.co/J9dUI0hE9M pic.twitter.com/xOKPE5lsGz — Balkan Insight (@BalkanInsight) 20. ožujka 2019.

12.17 Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je u utorak da je uvriježeno mišljenje da Haški sud nije pravičan i nije u funkciji pomirenja, piše Glas Srpske.

12.10 Radovan Karadžić je uoči čitanja presude Novostima poslao četiri svoja aforizma koja je napisao u pritvoru u Scheveningenu. Oni glase:

"Ko ujutru proguta svoj ponos, možda nešto i večera."

"Nova govorna mana: "SPORAZUM se izgovara kao SPORAZIM!"

"On je budala, ali energična budala!"

"A ko stoji iza propalog čovjeka?"

12.00 Predsjednica Udruženja "Žena - žrtva rata" Bakira Hasečić kazala je za N1 da očekuje da će ''pravda pobijediti'' komentirajući današnje izricanje drugostupanjske presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.

Ona je poručila da ''nije bitno na koliko godina će biti osuđen, bitno je što će pisati u toj presudi''.

11.45 Brat Radovana Karadžića, Luka Karadžić koji je prije dvije godine prisustvovao izricanju presude u Haagu, ovog puta, zbog zdravstvenih problema, nije otputovao. Čitanje odluke gledat će kod kuće u Beogradu. Karadžićeva kći Sonja također neće doći u Haag.

11.30 Članovi udruga koje čine članovi obitelji poginulih, ubijenih i nestalih tijekom rata u Bosni i Hercegovini okupili su se u srijedu prije podne pred sjedištem Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u Den Haagu kako bi uoči izricanja presude ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću još jednom podsjetili na razmjere zločina počinjenih po njegovom nalogu.

- Vjerujemo u pravdu, kriv je "Srebrenica 11.7.1995.", "Da se ne zaboravi - da se ne ponovi", neke su od poruka istaknute na natpisima koje su okupljeni držali pred sjedištem MICT-a uz fotografije ubijenih i nestalih tijekom rata u BiH.

Među njima je bila i Kada Hotić, potpredsjednica udruge "Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe" koja je tijekom srebreničkog genocida 1995. ostala bez ukupno 56 članova uže i šire obitelji uključujući sina i muža.

Ona nema dvojbi o Karadžićevoj krivnji i očekuje da će mu sud izreći najveću moguću kaznu odnosno doživotnu robiju.

- Pod njegovim zapovjedništvom zbila su se sva zlodjela u BiH, kazala je Hotić Hini istaknuvši kako je doživotna kazna jedina pravedna u ovakvim slučajevima.

Ako se to ne dogodi, bila bi to legalizacija zločina i neljudskosti pa sudovi onda ne trebaju ni postojati, kaže ova Srebreničanka koja drži da genocid nije bio počinjen samo u Srebrenici nego na cijelom teritoriju kojega danas čini Republika Srpska.

Vjeruje da je iznimno pogrešno to što nitko iz Srbije za to nije odgovarao i smatra kako je to stvar politike jer "netko namjerno spašava Srbiju od odgovornosti".

Fikreta Grabovici kćerka je ubijena danas, tijekom opsade Sarajeva. Danas očekuje da, kako kaže, onaj koji je svojom politikom do toga doveo bude kažnjen.

- Kao da je jedan narod bio višak u Europi. Ne treba zaboraviti da su najveće žrtve Bošnjaci. Kao da ih je netko pokušavao izbrisati iz tog dijela Europe, rekla je.

- Presude su ipak važne jer svaki zločin mora imati svoju cijenu. Kada se stavi pečat na presudu to će biti upozorenje nekim budućim drznicima koji bi se odlučili činiti takve zločine - poručila je Hotić.

11.15 Očekujemo doživotnu kaznu za Radovana Karadžića. Ne samo za Srebrenicu, nego i za sve općine i gradove u BiH u kojima je počinio genocid. On je naredio, Mladić izvršio. A ako presuda bude oslobađajuća, što uopće ne želim vjerovati, onda je Haški sud izvršio genocid na pravdu i poslao poruku da se isplati biti zločinac, rekla nam je Munira Subašić, predsjednica Udruženja Pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepa uoči današnjeg izricanja drugostupanjske presude.

11.05 Agencija AFP objavila je infografiku događaja koji su prethodili masakru u Srebranici 1995.

Timeline of the Balkans war.



Once-feared Bosnian Serb leader Radovan Karadzic is to hear the verdict on his appeal against a 40-year prison sentence for abuses committed during the conflict pic.twitter.com/tho0hp2qrv — AFP news agency (@AFP) 20. ožujka 2019.

11.03 Bivša hrvatska premijerka i predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor preko Twittera je poslala poruku majkama Srebrenice.

"Danas u mislima i srcu s majkama Srebrenice. Da se njihova i patnja tisuća onih koji oplakuju najmilije bar na trenutak ublaži", napisala je Kosor.

Danas u mislima i srcu s majkama Srebrenice. Da se njihova i patnja tisuća onih koji oplakuju najmilije,bar na trenutak ublaži. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) 20. ožujka 2019.

11.00 Presuda Radovanu Karadžiću objavit će se s odgodom od 30 minuta nakon izricanja sudske odluke koje počinje u 14 sati.

Drugostupanjsko vijeće MICT-a izreći će presudu u kojoj treba odlučiti o zahtjevu tužiteljstva da se Karadžića osudi na doživotni zatvor i zahtjevu obrane da se kazna od 40 godina zatvora znatno smanji, odnosno da ga se oslobodi.

Prvu optužnicu protiv Karadžića Haški sud podignuo je u srpnju 1995. godine. Richard Goldstone, prvi haški tužitelj, teretio ga je za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene nad civilima i vjerskim objektima u BiH od 1992. Posebno su ga optužili i za snajpersku kampanju protiv civila u Sarajevu te uzimanje mirovnih snaga UN-a za taoce. Drugu su optužnicu podigli u studenom 1995.

Godinama bježao

Isti je tužitelj tad optužio Karadžića i Mladića za genocid nad tisućama muslimana u Srebrenici. U svibnju 2000. optužnica je objedinjena te je teretila Karadžića po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona ili običaja rata, teške povrede Ženevskih konvencija i povrede ratnog prava i običaja.

Teretilo ga se i za ubijanje tisuća bosanskih muslimana i Hrvata u logorima i zatočeničkim objektima, kao i nakon zatočeništva na više lokacija u srebreničkoj enklavi i okolici. Karadžić je bio u bijegu od 1996. do 21. srpnja 2008., kad su ga uhitili u Srbiji.

Koristio je lažne dokumente i identitet Dragana Dabića te novac za život namicao alternativnom medicinom. Imao je dugu sijedu kosu i bradu, a ni ljudi kod kojih je radio ni njegovi stanodavci nisu znali da je to ratni zločinac.

Karadžića je 24. ožujka 2016. godine Haški sud osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Danas će mu žalbeno vijeće izreći konačnu kaznu za zločine počinjene u BiH.

Puštaju se spinovi?

Srpski mediji bombastično najavljuju da bi Karadžić već danas nakon izricanja presude mogao na slobodu. U to ne vjeruje ni odvjetnik Goran Mikuličić, koji je u Haagu obranio generala Mladena Markača.

- Da, pojavile su se glasine da bi presuda mogla biti oslobađajuća, ali uvjeren sam da je to spin. Jednostavno ne mogu vjerovati da bi presuda mogla ići u prilog Karadžiću. Očekujem da će žalbeno vijeće potvrditi prvostupanjsku presudu od 40 godina, no ne znam hoće li preinačiti duljinu trajanja zatvorske kazne - komentirao nam je odvjetnik Mikuličić.