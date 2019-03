Cookovo otočje želi novo ime: Razmatraju čak 64 prijedloga

Cookovo Otočje želi promijeniti ime što ga je dobilo po slavnome engleskom morepolovcu iz 18. stoljeća, koje su mu zapravo nadjenuli Rusi, objavilo je vladino povjerenstvo zaduženo za izbor novoga naziva otočne zemlje u južnom Pacifiku.

Cookovo Otočje sastoji se od 15 otoka i otočića i dom je za 17.000 stanovnika. Otočje je samoupravno područje u slobodnom savezu s Novim Zelandom, od kojega je udaljeno 3000 kilometara.

Vlada želi ime na maorskom jeziku i već ima 64 prijedloga, uključujući Rangiaroa (Ljubav s neba) i Raroatua (Ujedinjeni pod Bogom).

- Vrijeme da sami izaberemo svoje ime, na svom jeziku - kazao je čelnik povjerenstva Danny Mataroa.

