Ne mogu se sjetiti kad je počeo postupak protiv gospodina Polančeca, no uvjeren sam u to da jedino on i njegova obitelj znaju što je sve prošao u proteklih 10 i više godina. S obzirom na oslobađajuću presudu, da sam ja na njegovu mjestu, učinio bih sve da dobijem moralnu i svaku drugu satisfakciju. Ne znam gospodina, da napomenem, međutim ne mogu ni zamisliti što je sve prošao cijelo ovo vrijeme, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić komentiravši oslobađajuću presudu bivšem potpredsjedniku Vlade Damiru Polančecu u aferi Spice, koji je zajedno s ostalima oslobođenima najavio tužbu protiv države.

Osvrnuo se i na jučerašnji sastanak s predstavnicima Đuro Đaković grupe. Upitan imaju li perspektivu postati regionalni centar za servisiranje američkih oklopnih vozila Bradley, o čijoj nabavi od SAD-a Vlada do kraja mjeseca mora donijeti odluku, Ćorić je istaknuo kako je aktualan proces restrukturiranja Đure Đakovića.

- Sve nas je razveselilo da je plan restrukturiranja Đuro Đaković grupe verificiran od strane Europske komisije pred sam Božić, to otvara novu perspektivu Đuro Đaković grupi. Taj plan podrazumijeva čitav niz aktivnosti u narednom razdoblju i na Ministarstvu gospodarstva je priprema dokumenta prema Vladi kojim bi taj plan trebali oživjeti u smislu realizacije, dokapitalizacije, smanjenja gubitaka, unosa novog kapitala... Vjerujemo da će se na taj način, uz češkog partnera, otvoriti i nova uspješna perspektiva firme koja već desetljećima ne funkcionira na optimalan način - rekao je.

Što se tiče suradnje na Bradley vozilima, ministar je istaknuo kako je to pitanje za Ministarstvo obrane i HV-a.

- Uvjeren sam da će kolega Banožić i njegov tim temeljem analiza koje se provode na tu temu dati konačnu riječ. Naravno da bi za Đuru Đakovića bilo zgodno da i ovo bude jedan od poslova - rekao je dodavši kako tu potencijal postoji.