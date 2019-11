'Tuđman je odredio taj datum i ja ga sigurno neću promijeniti'

Dan antifašističke borbe treba ostati blagdan, no svi imaju pravo na svoje mišljenje, rekao je ministar Tomislav Ćorić novinarima uoči sjednice Vlade o inicijativi saborskog Odbora za ratne veterane o ukidanju praznika Dana antifašističke borbe.

- Ne znam je li to njegova ideja, vidio sam tu vijest jučer. Treba stati na kraj politici detuđmanizacije i unutar HDZ-a. Ja kao predsjednik HDZ-a i Vlade kažem da je 22. lipnja blagdan koji je uvrstio Tuđman i tako će i ostati. Poruka Đakiću i svima koji žele detuđmanizirati HDZ, ja to neću napraviti. Tko to ne razumije, ne razumije prošlost, sadašnjost ni budućnost Hrvatske - rekao je premijer Andrej Plenković uoči sjednice Vlade.

Idemo u smjeru ukidanja jednokratne plastike

Govoreći o novim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, koje su na rasporedu u prvom kvartalu 2020. godine, ministar Ćorić kako u idućem razdoblju Hrvatska predsjeda Europskom unijom te želi biti primjer drugim zemljama članicama.

- Idemo u smjeru ukidanja jednokratne plastike. Hrvatska tu treba držati korak, to ćemo i učiniti. Prva polovica iduće godine je razdoblje kada predsjedamo Europskom unijom i želimo biti primjer drugim zemljama članicama, naglasio je Ćorić.

Najavio je da će se taj proces provoditi zabranom uporabe nekih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i proizvoda koji ne doprinose zaštiti okoliša.

Medved: Vlada je uputila kvalitetan zakon o blagdanima

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je uoči sjednice Vlade rekao da je Vlada u Sabor uputila kvalitetan zakon o blagdanima, ali i da će Vlada odgovoriti na inicijativu saborskog Odbora za ratne veterane o ukidanju praznika Dana antifašističke borbe.

- Moje osobno mišljenje i stav je da je zakon koji je Vlada uputila kvalitetan. Analizirali smo u postupku izrade zakona sve okolnosti i mislim da smo kroz ova rješenja koja smo ponudili Hrvatskom saboru zapravo dali odgovor na najvažnija pitanja, rekao je ministar Medved.

Upitan je li prijedlog amandmana Odbora za ratne veterane kojim 22. lipnja više ne bi bio državni praznik, već bi postao spomendan dogovoren s Vladom ili HDZ-om, rekao je da misli da nije te da očekuje vidjeti obrazloženje.

- Mislim da je posrijedi jedna od inicijativa koje ćemo razmotriti i Vlada će odgovoriti Saboru, odnosno odgovorit će na amandman, rekao je, ponovivši da je zakon koji je Vlada uputila kvalitetan.

Vlada je najviše vodila računa o tome da se Dan državnosti ponovno obilježava 30. svibnja te o novom blagdanu 18. studenog, odnosno o Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, rekao je.

Jedan od amandmana Odbora, čiji je predsjednik Josip Đakić iz HDZ-a, je da se u Danu sjećanja na žrtve Vukovara spomene i velikosrpska agresija u Domovinskom ratu.

Medved je rekao da je važno naglasiti da je Đakić u tom nazivu obuhvatio sve žrtve iz Domovinskog rata. "Središnja komemoracija, sjećanje na žrtvu tog dana obilježava se u Vukovaru i Škabrnji, ali to je dan sjećanja na sve žrtve velikosrpske agresije i Domovinskog rata", ocijenio je Medved.

Na pitanje znači li to da mu je taj amadman prihvatljiv, ponovio je da Vlada treba vidjeti što konačno stoji u amandmanima i kakvo je obrazloženje te istaknuo da je njihov prijedlog zakona prošao javnu raspravu i da su svi imali prigodu dati svoj stav i mišljenje.

O istoj su temi novinari upitali i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, koji je rekao da na predsjedništvu HDZ-a, užem tijelu i koordinaciji koalicija nije bilo govora o ukidanju praznika Dana antifašističke borbe. "Moj osobni stav je da to ne treba ukinuti", ocijenio je.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je rekao da Vlada nije razmišljala o ukidanju praznika 22. lipnja i da su samo razmišljali o tome da se vrati praznik 30. svibnja budući da je ostao u sjećanju Hrvata i građana kao Dan državnosti.