'Urazumite se, pametnjakovići žele ukinuti praznik 22. lipnja'

Odbor za veterane predložio je amandman na novi kalendar blagdana i spomendana. Predloženo je da 8. listopada, za koji Vlada planira da bude spomendan i to kao Dan Hrvatskog sabora, i dalje obilježavamo kao državni praznik, te da Dan antifašističke borbe 22. lipnja umjesto praznika ubuduće bude spomendan.

Za ovaj prijedlog glasalo je devet članova odbora dok je jedan bio suzdržan. Ideja je došla od vanjskih članova odbora. Ona je prihvaćena s devet glasova za i jednim suzdržanim.

- I posebni savjetnik predsjednice je rekao da bi 8. listopada trebao biti praznik odnosno neradni dan s obzirom na sve ono što se dogodilo taj dan i kakve su povijesne odluke donesene. Dan prije je izvršen pokušaj atentata na državni vrh i zato smatra da to ne bi trebao ubuduće biti samo spomendan - kazao je Josip Đakić (HDZ) predsjednik navedenog odbora.

Na to je reagirao Zoran Milanović objavom na Facebooku.

- Vidim da neki pametnjakovići žele ukinuti Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, kao državni blagdan. Urazumite se, ljudi. Za ljubav čijih prljavih strasti opet dijelite građane? Kome smeta taj blagdan, kojega, bez ijednog incidenta ili ispada, slavimo zadnjih tridesetak godina? - napisao je Milanović.

S njim se složio i Mirando Mrsić.

- Bili smo prvi u Europi koji su ustali protiv zla fašizma! To zlo pobijeđeno je u antifašističkoj borbi u kojoj je Hrvatska dala veliki doprinos. To je povijena istina i činjenica kojom se trebamo ponositi i koju trebamo slaviti. Ukidanje Dana antifašističke borbe je nasrtaj na zdrav razum, na vrijednosti slobode koje su zapisane u Ustavu. To je čisti pokušaj fašizacije Hrvatske i tome se treba oduprijeti. No pasaran! - napisao je Mrsić.