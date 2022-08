Ćorić: 'Nikad s Plenkovićem nisam razgovarao o Škugoru'

Nikad tijekom mandata u razgovoru s gospodinom Fashimonom nisam inzistirao/zagovarao kadrovska rješenja, pa niti u slučaju gospodina Škugora. Nikad u životu nisam s Andrejem Plenkovićem razgovarao o njemu, rekao je u razgovoru za Dnevnik.hr Tomislav Ćorić. On je tako demantirao da je zagovarao zapošljavanje Damira Škugora u Inu.

- Čestitam Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i Uredu za sprečavanje pranja novca na uspješnoj akciji i razotkrivanju kriminalnih radnji u Ini. A gospodin Vanđelić je vrlo kreativan u iznošenju alternativnih činjenica - dodao je.

Nacional je, pozivajući se na izvore iz HDZ-a, naveo da je Škugor, koji je uhićen zbog malverzacija s prirodnim plinom, bio čovjek iz "najuže zone povjerenja" Plenkovića te da je predsjednik Uprave Ine Sandro Fasimon najmanje jednom izjavio kako je upravo Plenković 2019. godine urgirao da se Škugora u Ini postavi na mjesto direktora Sektora za trgovinu prirodnim plinom.

- Dva neovisna izvora navode kako je Fasimon izjavio da je on to zaključio nakon razgovora koji je vodio s tadašnjim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem. Prema tim navodima, za postavljanje Škugora na tu poziciju izravno se kod Fasimona zauzeo Ćorić, ali navodeći da on samo prenosi želje premijera Plenkovića", piše "Nacional".

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja, uz Škugora, našli su se i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Najčitaniji članci