O Vladinom paketu mjera teškom gotovo 5 milijardi kuna jutros su u HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' raspravljali ministar Tomislav Ćorić, glavni direktor HUP-a Damir Zorić, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i energetičar Igor Grozdanić.

Komentirajući izjave da su mjere trebale i ranije, Ćorić je rekao da je pitanje tajminga nešto što se može propitkivati, ali drago mu je da su se socijalni partneri složili da su mjere, svojim iznosom od oko 4 mlrd. kn, sveobuhvatan paket koji će, uvjeren je, amortizirati rast cijena.



- Njihov tajming je kreiran za cijeli paket zbog toga što smo u analizama se morali dovesti do stadija u kojem ćemo kreirati ovakav paket. S druge strane, dio tog paketa ovisi i o zakonskim promjenama, one se ne mogu dogoditi u roku od jednog dana. Dobar dio paketa je orijentiran na cijene energenata, rekao je.





Ističe da je Vlada učinila sve da udar na budžete kućanstava bude što je moguće manji.

Kaže da se može razgovarati o tome je li moglo nešto i ranije, ali da su otvorili prostor za raspravu i da će biti onih koji misle drugačije. Dodaje da su dotaknuli najugroženije skupine, socijalno ugrožene i one koji koriste plin i da vjeruje kako su dobro pogodili. Kaže i kako je očekivana inflacija ukalkulirana u proračun, ovakav iskorak će, siguran je Ćorić, dovesti do toga da do ulaska u eurozonu porast cijena bude biti znatno manji nego što bi se inače dogodilo.

Grozdanić: "Vlada će morati napraviti još 9 do 10 koraka"



Grozdanić pozdravlja mjere, no kaže da je to tek jedan od koraka, Vlada će morati napraviti još 9 do 10 koraka. Očekuje da ćemo imati problema još barem godinu dana.



- Trajno rješenje je ujednačavanje cijena energenata za građane i industriju. S jedne strane, ovo su dobre mjere koje su bile očekivane (...) Dugoročno gledano, ne vidim kako će Vlada dalje koračati, a problemi će biti složeniji - rekao je.





- Pred nama su veliki izazovi i očekujemo, na neki način, da vidimo što će Vlada u nekom idućem vremenskom roku poduzimati što se tiče cijene energenata, a prije svega, prirodnog plina i električne energije - kaže.



Sever: "Ovo je vrlo izdašan paket"



Na pitanje hoće li Vlada uspjeti izmjenama ublažiti udar na kućne budžete, Sever je rekao da je ovo vrlo izdašan paket, pomoći će vrlo širokom krugu građana. Dodaje kako je dobro da se PDV na plin spustio na 5 posto, barem privremeno, a da je pitanje može li se i kod struje učiniti isto, bude li takva situacija.



Zorić: "Nemamo drugog izbora, što je na stolu, to treba primjenjivati"



Zorić je rekao da nemaju drugog izbora, što je na stolu, to treba primjenjivati, no ključno pitanje je hoće li te mjere i koliko utjecati na očuvanje gospodarske aktivnosti i standarda građana, osobito socijalno najugroženijih skupina.



- Mjere čim su objavljene, definirane su kao sveobuhvatne i široke, što doista i jesu. One jesu na tragu onoga što smo prethodnih tjedana razgovarali i tražili (...) Ključno je pitanje kakav će dati učinak, idu za time da se dobije potpora gdje je moguće i potrebno, da se smanji određena porezna presija i da se pojedine naknade smanje. Taj plimni, energetski val koji se očekuje, bio bi nešto manji i samim time podnošljiviji. Nismo zadovoljni, nitko ne može biti zadovoljan u ovakvoj situaciji, bilo bi puno bolje da smo u nekakvoj normalnoj situaciji, da normalno funkcioniramo, da tržište ne traži ovakvu intervenciju, rekao je.

Ćorić kaže da treba uočiti činjenicu da su kod nas cijene energenata prvenstveno orijentirane prema kućanstvima i niže su u odnosu na poduzetništvo. Slična situacija je, kaže i s plinom.





- Dugi niz godina funkcioniramo na način da je cijena struje, na neki način, socijalna kategorija. Ta činjenica nije nešto čime se možemo pohvaliti u kontekstu tržišne ekonomije, ali u ovakvim okolnostima u kojima pokušavamo uhvatiti korak s najrazvijenijim zemljama Europe, u kontekstu životnog standarda i gospodarskog rasta, mi smo osuđeni da ne radimo velike pomake, do eventualne korekcije treba dolaziti u dobrim vremenima, rekao je.



Stvar je u našoj dinamici energetske tranzicije, dodaje objašnjavajući da ona ne smije biti ni na koji način ugrožena ovom krizom i ovom situacijom. Onoliko brzo koliko budemo mogli prijeći na obnovljive izvor energije, rekao je, toliko brzo ćemo riješiti i neke disbalanse koji u ovom trenutku postoje u pojedinim dijelovima RH.



- U narednom razdoblju ćemo morati učiniti, a to i je plan ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Vlade, da uložimo što je moguće više sredstava u proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i dizanje energetske učinkovitosti, što će donijeti benefite poduzetništvu i značiti rast konkurentnosti, rekao je.