Ćorić: Od Janafa nisam zaradio ni kune, za razliku od nekih

Nitko nije sporan tko je na pošten i zakonit način od Janafa dobio posao i na Janafu zaradio. Sporni ste vi koji ste iz kluba Janaf izvlačili milijune i skrivali ih u prtljažnike, odgovorila je Dalija Orešković

<p>Za vrijeme vašeg mandata HERA je donijela tri rješenja kojima se dodjeljuje status povlaštenog proizvođača tvrtki koja je umiješana u jednu od najvećih mega afera pravosuđa. Ne možemo tvrditi da ste i vi korumpirani i u nju upleteni jer su mjere istrage u slučaju Josipe Rimac pukle taman u onom trenutku kada se možda došlo ili do vas ili do predsjednika Vlade - poručila je Dalija Orešković ministru Ćoriću tijekom današnje rasprave u Saboru dodavši kako ju čudi da se Zoranu Milanoviću nije svidio njegov životopis. </p><p><strong>PRATITE RASPRAVU U SABORU</strong></p><p>- Prema odgovoru kojeg ste dali Bulju, vidim da imate isti stav o članovima kluba, odnosno o svima onima koji vas iz kluba kritiziraju. Ne, nismo ljubomorni na vas koji tamo dijelite interese RH, ali smo ljuti što se na takav način stvara kasta privilegiranih - poručila je. </p><p>Ćorić je odgovorio kako je u klubu u Slovenskoj bio nekoliko puta, ali da od Janafa, za razliku od nekih u Saboru (misleći na nju, op.a), nije ni kune zaradio, na što je Orešković istaknula kako pokušava nametnuti tezu da su svi isti. </p><p>- Nitko nije sporan tko je na pošten i zakonit način od Janafa dobio posao i na Janafu zaradio. Sporni ste vi koji ste iz kluba Janaf izvlačili milijune i skrivali ih u prtljažnike glavnih državnih odvjetnika ili zamjenika - poručila je.</p><p>Njoj Jandroković ipak nije dao opomenu. </p><p>- Niste rekli koji članak Poslovnika je ministar povrijedio, ali neću dati opomenu jer su emocije bile jake - rekao je. </p><p>Zastupnik platforme Možemo, <strong>Tomislav Tomašević,</strong> istaknuo je kako je Ćorić bio na čelu Ministarstva devastacije okoliša. </p><p>- Jako simpatičan naziv - odgovorio mu je ministar.</p><p>Suverenist <strong>Hrvoje Zekanović</strong> upitao je ministra Ćorića smatra li on da je ovaj ugovor loš za Hrvatsku. Odgovor nije dobio tijekom rasprave.</p><p>- Ja mislim da je ugovor loš ako je cijena koju ćemo plaćati 78 lipa po kilovatu, a cijena na tržištu je 40-ak lipa - rekao je Zekanović.</p><p>GLAS-ova <strong>Anka Mrak Taritaš</strong> upozorila je kako nije dobro da jedna pravila vrijede za jednog investitora, a druga za drugog.</p>