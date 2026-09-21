Ćorić: 'Sanacija otpada iz Gospića platit će se iz Fonda ili izravno iz državnog proračuna'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, komentirajući u ponedjeljak situaciju s otpadom u Gospiću, poručio je da će sanaciju platiti institucije države, bilo kroz Fond za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna.

Ćorić je istaknuo i da se Vlada jasno odredila kako će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Kada je poznato tko je onečišćivač, rekao je, sanacija se financira prema principu 'onečišćivač plaća'.

"U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da je riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Vidjet ćemo kako i na koji način", poručio je ministar dodajući kako je to smjer u kojem se ide, da nema alternative i da će sve sanacije koje su potrebne biti i financirane.

Ministar je izjavu dao u Bregani na proslavi Dana carinske službe Carinska uprava kojom je Ministarstvo financija obilježilo 35. godišnjicu samostalne carinske službe Hrvatskoj.