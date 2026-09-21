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EKOCID U LICI

Ćorić: 'Sanacija otpada iz Gospića platit će se iz Fonda ili izravno iz državnog proračuna'

Piše HINA,
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Ćorić: 'Sanacija otpada iz Gospića platit će se iz Fonda ili izravno iz državnog proračuna'
Zagreb: Izjave za medije nakon 201. sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ćorić je istaknuo i da se Vlada jasno odredila kako će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, komentirajući u ponedjeljak situaciju s otpadom u Gospiću, poručio je da će sanaciju platiti institucije države, bilo kroz Fond za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna.

Ćorić je istaknuo i da se Vlada jasno odredila kako će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Kada je poznato tko je onečišćivač, rekao je, sanacija se financira prema principu 'onečišćivač plaća'. 

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"U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da je riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno iz proračuna. Vidjet ćemo kako i na koji način", poručio je ministar dodajući kako je to smjer u kojem se ide, da nema alternative i da će sve sanacije koje su potrebne biti i financirane.

Ministar je izjavu dao u Bregani na proslavi Dana carinske službe Carinska uprava kojom je Ministarstvo financija obilježilo 35. godišnjicu samostalne carinske službe Hrvatskoj. 

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Komentari 11
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