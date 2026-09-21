SDP do kraja tjedna pokreće opoziv Vlade zbog otpada u Lici!

SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva hrvatske Vlade RH zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici kojim u središte političke rasprave stavlja odgovornost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, SDP u svom prijedlogu navodi osam točaka za opoziv.

Tih osam točaka obuhvaćaju slabljenje sustava zaštite okoliša, korupcijske sumnje, postupanje institucija i posljedice koje ostaju građanima.

Najveća oporbena stranka ocjenjuje kako su temeljni problemi dugogodišnje promjene propisa i slabljenje kontrolnih mehanizama otvorili prostor za nezakonito odlaganje otpada. U dokumentu se navodi da je u Gospiću odloženo približno 37. 000 tona otpada, uz nalaze koji upozoravaju na opasne sastojke i onečišćenje tla i podzemnih voda. SDP stoga smatra da razmjeri slučaja zahtijevaju preispitivanje cijelog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

Političku odgovornost pripisuju premijeru čija je Vlada, kako navode, godinama oblikovala propise, organizirala nadzor i birala ljude na čelu ključnih institucija, a u prijedlogu se posebno upozorava da su dio ovlasti za postupanje u ovakvim okolnostima imale upravo Vlada i njezin predsjednik. SDP zbog toga traži odgovore o Plenkovićevim odlukama, njegovu postupanju i odgovornosti za učinkovitost sustava kojim upravlja.

Jesu li propusti bili rezultat korupcije i svjesnog pogodovanja?

Poseban je fokus SDP-ova dokumenta na korupcijske sumnje u Državnom inspektoratu koje otvaraju pitanje zaštite nezakonitih poslova. „Sumnje na korupciju povezanu s bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, kojeg je imenovala Plenkovićeva Vlada otvara pitanje jesu li pojedini propusti nadzora bili rezultat svjesnog pogodovanja”, kažu u SDP-u, iz kojeg poručuju da javnost mora saznati jesu li oni koji su trebali spriječiti nezakonitosti svojim postupanjem omogućavali njihovo nastavljanje.

Prijedlog kritizira i odnos vlasti prema građanima koji su upozoravali na otpad i tražili odgovore o mogućim posljedicama za zdravlje i okoliš, a SDP ocjenjuje da je premijer umanjivao ozbiljnost problema i politički napadao njegove kritičare, dok su pitanja građana ostajala bez odgovarajućeg odgovora.

Upozorava se i na kašnjenje sanacije što, stoji u prijedlogu, pokazuje nesposobnost učinkovitog upravljanja i neučinkovitosti državnog sustava. SDP smatra da građani imaju pravo znati što je dosad učinjeno, zašto postupci traju toliko dugo i tko odgovara za kašnjenja.

Postoji rizik da troškove sanacije plate građani

SDP-ov prijedlog otvara i pitanje tijeka novca ostvarenog nezakonitim poslovima s otpadom te mogućih veza između počinitelja i ljudi odgovornih za odobravanje i nadzor tih poslova. SDP smatra da treba istražiti je li dio nezakonite zarade završavao i kod osoba unutar sustava koji je trebao štititi javni interes, a eventualna politička zaštita i koruptivne veze zahtijevaju jasne odgovore nadležnih institucija.

U dokumentu se upozorava i na rizik da troškovi uklanjanja otpada i sanacije u velikoj mjeri padnu na javne financije. SDP problematizira sustav u kojem financijska jamstva i nadzor nisu osigurali da odgovorni za otpad snose posljedice svojih postupaka.

SDP smatra da odgovornost počinje od predsjednika Vlade te da su potrebne promjene koje će osigurati učinkovit nadzor, spriječiti pogodovanje i zaštititi građane od ponavljanja sličnih slučajeva.

Središnje pitanje SDP-ova prijedloga opoziva jest kako je država dopustila nezakonito odlaganje tolikih količina otpada i zašto nakon otkrivanja slučaja nije osigurala pravodobnu zaštitu građana i okoliša te za nastanak problema povezuju s odgovornošću za njegovo dugotrajno nerješavanje. SDP smatra da građani imaju pravo na istinu, učinkovitu sanaciju i političku odgovornost onih koji su godinama upravljali sustavom.

Za tu je inicijativu SDP prikupio 30 potpisa, a u proceduru će ga uputiti u četvrtak. Nakon što ga predsjednik Sabora uvrsti na dnevni red rasprava se mora održati u roku od 30 dana. Svoj će prijedlog za opoziv Vlade SDP-ovci predstaviti na konferenciji za novinare u petak.