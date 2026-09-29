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SIDRENE CIJENE

Ćorić: Transparentnost je bila jedina intencija sidrenih cijena

Piše HINA,
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Ćorić: Transparentnost je bila jedina intencija sidrenih cijena
Zagreb: Predstavljanje propisa za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasnistvu Republike Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Želimo da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu, u ekonomiji, budu odgovorni i transparentni, rekao je Tomislav Ćorić

Ministar financija Tomislav Ćoriću u utorak je, odgovarajući na novinarska pitanja prije konferencije HGK-a “Croativa - Outside the box”, naveo da je transparentnost bila intencija tzv. sidrenih cijena, dodavši da je svaka transparetnost u sustavu dobra.

Odgodu primjene sidrenih cijena, odnosno povlačenje odluka koje bi poduzetnike s 1. listopada obvezale na njihovo isticanje za sve proizvode i usluge, najavio je u ponedjeljak ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

“Želimo da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu, u ekonomiji, budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio i vjerujem da ćemo to i postići”, rekao je Ćorić. 

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Objasnio je da će u procesu kojeg vode ministarstvo gospodarstva i ministar Šušnjar uslijediti razgovori i konzultacije kako bi se pronašlo rješenje koje će na najmanji mogući način zadirati u funkcioniranje sustava i osjetljivije gospodarske sektore.

“Svaka transparentnost u sustavu je dobra i treba je pozdraviti, pa i u kontekstu formiranja cijena, odnosno njihovih iskazivanja. To nije nešto, ja vjerujem, protiv čega je itko”, rekao je.

Šušnjar je u ponedjeljak u objavi na X-u dodao kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te, kako je napisao, "definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist".

Odluke kojima su propisane obveze isticanja sidrenih cijena za sve usluge donesene u sklopu Vladinog 11. paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Poslovni sektor s rezervom je primio te vladine odluke smatrajući da bi njihova primjena donijela nove troškove, pogotovo za manje poslovne sustave koji nemaju posebne odjele koji bi se time bavili. 

Udruge i komore upozorile su i da vladin pristup može prouzročiti iskrivljenu sliku uzroka inflacije, implicirajući da su za nju odgovorni uglavnom trgovci i poduzetnici koji dižu cijene, pri čemu potrošači ne vide rast ulaznih troškova kojima su poduzetnici izloženi.

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