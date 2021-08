Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju 16,1 posto na godišnjoj razini, što je prvi rast nakon četiri kvartala pada, i to najveći od 1996. godine.

- Ovakva pozitivna stop rasta BDP-a svrstava nas među prvih pet zemalja Europske unije i razlog je za opzimizam i u kontekstu da bi 2021. mogla rastom nadmašiti naša početna očekivanja. Vjerujem da će premašiti premašiti ono što smo projicirali - rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić za N1.

- Drago nam je da smo cijelu Hrvatsku javnost izveli na put optimizma jer nam je to doista trebalo nakon 2020. koja je nosila veliko odricanje svih resora, a 2021. bi mogla završiti s jako visokom stopom rasta što će značiti visoke prihode u državni proračun i jako dobar ulazak u 2022. godinu - rekao je Ćorić te dodao da smo u ovom kvartalu bili na razini 2019. godine.

Ćorić je rekao da je bitno gledati kako zadržati visoke stope rasta u daljnjem razdoblju.

- Naravno, ne 16 posto, to je neobjektivno očekivati, no treći kvartal, s onim što se događalo u turizmu, u sektoru usluga i u realnom sektoru nadamo, a nadamo se da će se događati do kraja devetog mjeseca, to bi moglo ponuditi fundamenete za oporavak - rekao je Ćorić.

- Ovako brzi oporavak Republike Hrvatske jasno dokazuje žilavost hrvatskog gospodarstva, koje je nakon jakog vanjskog šoka pokazalo da se itekako dobro može uhvatiti u koštac s takvom krizom. Istaknuo bih vrlo visoku razinu agilnosti dionika u procesu, prije svega mislim na poduzetnike koji su izdržali gotovo nemoguće uvjete. Treba se osvrnuti na činjenicu da smo kao Vlada odradili jako dobar posao - dodao je ministar.

Kad će reforme?

- U proteklih 10-15 godina dotakli smo zapravo sve komponente potrebnih promjena u Republici Hrvatskoj. Prošla godina i ova nisu bile godine za eksperimente jer smo održavali sustav iznad površine i uspjeli smo. Naredne tri godine koje ne donose značajne političke promjene, su sjajno razdoblje za određene pomake. Itekako smo spremni. Mogu se očekivati pomaci u čitavom nizu resora. U zdravstvu su nužne promjene, to najavljuje i ministar Beroš, u tom smjeru ćemo ići. I u socijalnoj politici možemo očekivati promjene. Idemo za time da snažimo gospodarstvo i izvučemo ga iz ovisnosti o turizmu. Turizam nam je donio ove godine puno i dobra je karakteristika, ali njegova uloga u BDP-u mora se umanjiti. To je smjer u kojem idemo - naglasio je Ćorić.

Danas je najavljeno i kako će kafići od 1. rujna moći raditi i unutra. Znači li to da više neće biti potpora?

- Došao je trenutak da budemo realni, kao i dosad. Smanjenje opterećenja za rad otvorit će dodatni prostor za zaradu i kreiranje pozitivnih rezultata. Vlada će u skladu s budućim mjerama kreirati mjere pomoći sektorima koji su prodisali, a mogu dalje sami - rekao je Ćorić naglasivši da lokiga može biti jedino ekonomska – ako nema ugroze poslovanja, nema potpora.

Komentirao je i da će javnost na vrijeme biti upoznata, najkasnije do rujna, s otkupima dionica INA-e od mađarskog MOL-a.