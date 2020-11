Ćorić u Budimpešti razgovarao o mogućem otkupu dionica Ine

<p>Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u petak se u Budimpešti sastao s mađarskim ministrom vanjskih poslova i trgovine Peterom Szijjartom, s kojim je razgovarao o energetskoj suradnji dviju država, a s predstavnicima MOL-a je razgovarao o okviru mogućeg otkupa dionica koje MOL drži u Ini.</p><p>Kako se navodi u priopćenju Ministarstva gospodarstva, Ćorić je sa Szijjartom razgovarao o energetskoj suradnji dviju država, osobito u kontekstu skorog početka rada LNG terminala na otoku Krku.</p><p>Ministar Ćorić izvijestio je Szijjarta o planiranom početku rada LNG terminala 1. siječnja iduće godine, a nakon uspjeha u punom zakupu kapaciteta terminala u nadolazećem periodu, u čemu su sudjelovale i mađarske kompanije, ističu iz Ministarstva.</p><p>"Dvojica ministara složila su se da je početak rada LNG terminala bitan iskorak prema osiguranju dodatnih nabavnih pravaca plina za obje države te prema njihovoj energetskoj neovisnosti. Rad LNG terminala doprinos je i energetskoj neovisnosti Europske unije u cjelini, čemu u prilog govori i činjenica da je Europska komisija za njegovu realizaciju Hrvatskoj dodijelila bespovratna sredstva od 101,4 milijuna eura", navodi se u priopćenju hrvatskog ministarstva.</p><p>O susretu je priopćenjem izvijestilo i mađarsko Ministarstvo vanjskih poslova koje, kako je prenijela mađarska agencija MTI, ističe da je energetska suradnja dugogodišnje ključno pitanje za srednju Europu te da je u interesu Mađarske da kupuje plin iz što više izvora.</p><p>Hrvatski LNG terminal počet će s radom iduće godine, Mađarska će moći kupiti milijardu prostornih metara plina godišnje, a rezervirala je kapacitete za idućih nekoliko godina, ističu iz mađarskog ministarstva, uz ocjenu kako su dvije zemlje "predane daljnjem razvoju mađarsko-hrvatske energetske suradnje".</p><p>Inače, tehnički kapacitet LNG terminala je 2,6 milijardi kubičnih metara godišnje, a sredinom lipnja ove godine je tvrtka LNG Hrvatska objavila da je kapacitet terminala u potpunosti zakupljen za iduće tri plinske godine. Uz Inu i HEP, kapacitete terminala u Omišlju zakupili su i tvrtka MFGK Croatia, u vlasništvu mađarskog distributera plina i električne energije MVM, tvrtka MET Croatia Energy Trade, koja je član MET Grupe, europske energetske tvrtke sa sjedištem u švicarskom Zugu, te kompanija Powerglobe Qatar LLC. </p><p>Ukupna vrijednost investicije u plutajući LNG terminal na otoku Krku je 233,6 milijuna eura, a Komisija je za njegovu izgradnju dodijelila bespovratnih 101,4 milijuna eura.</p><h2>Ćorić s Molnarom o okviru mogućeg otkupa dionica Ine</h2><p>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u priopćenju je izvijestilo i da se u nastavku boravka u Budimpešti ministar Ćorić, u pratnji predstavnika Lazarda, Vladinog financijskog savjetnika, susreo i s glavnim izvršnim direktorom MOL grupe Jozsefom Molnarom.</p><p>"S njime je ministar Ćorić razgovarao o okviru mogućeg otkupa dionica koje MOL drži u Ini, a u nastavku razgovora održanih u lipnju u Zagrebu i slijedom završetka procesa dubinskog pregleda", zaključuje se u priopćenju Ministarstva. </p><p>Konzultantska tvrtka Lazard je u lipnju Savjetu za Inu predstavila svoje preliminarno izvješće o provedenom dubinskom snimanju poslovanja Ine i njezinoj vrijednosti, a u rujnu i završno izvješće o procjeni vrijednosti Ine. </p><p>Ćorić je s Molnarom o mogućem otkupu MOL-ovog udjela u Ini razgovarao i krajem lipnja nakon predstavljanja preliminarnog izvješća, a najavio je razgovor s čelnicima MOL-a i nakon predstavljanja završnog Lazardovog izvješća. </p><p>"Što se same odluke hrvatske strane tiče, nastavljamo proces s mađarskom stranom u smjeru usuglašavanja cijene, ukoliko mađarska strana na nju pristane. I dalje smo usmjereni u to da se Ina, odnosno mađarski udio Ine otkupi", rekao je Ćorić početkom rujna nakon što je Lazard u Vladi predstavio završno izvješće o procjeni vrijednost.</p><p>Tada je ministar gospodarstva također rekao da otkup Ine od MOL-a ne bi trebao opteretiti proračun, no nije otkrio financijske detalje eventualne transakcije.</p>