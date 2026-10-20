Ćorić: 'Zahtjevi sindikata javnih službi nisu prihvatljivi'

Zahtjevi sindikata javnih službi za povećanje plaća nisu prihvatljivi, izjavio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, poručivši da neće ugroziti financijsku stabilnost zemlje i državnog proračuna.

„Kao ministar financija, nakon desetljeća vrlo uspješnog upravljanja javnim financijama u Hrvatskoj nisam, ne mogu i neću biti osoba koja će dovesti u pitanje financijsku stabilnost zemlje i proračuna”, poručio je Ćorić na marginama konferencije „Tržišta kapitala – kako ojačati financijsku moć Europe i regije”.

„Iznosi koji su bili komunicirani nama jednostavno nisu prihvatljivi”, kazao je ministar o zahtjevima sindikata javnih službi.

Najavio je da će sljedeći tjedan ponovno sjesti sa sindikatima i razmotriti kakve su mogućnosti. „Mi ćemo s naše strane predstaviti kako vidimo situaciju i kako vidimo zapravo perspektivu plaća u javnom sektoru”, kazao je Ćorić.

Sindikati javnih službi u ponedjeljak su, na početku pregovora o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru i plaćama za 2027., zatražili povećanje osnovice plaća za devet posto od 1. siječnja 2027. te mjesečnu naknadu za topli obrok od 65 eura.

Kada je riječ o državnim službama, Ćorić je kazao da su razgovori trenutačno usmjereni na tehničke detalje Temeljnog kolektivnog ugovora i nastavit će se u petak. „Vjerujemo da tu nema posebnih točaka prijepora”, poručio je.

Dodao je da će materijalna prava zaposlenih biti tema pregovora u narednom razdoblju, i s državnim i s javnim službama.

Pritom će se, naglasio je, uzeti u obzir makroekonomske okolnosti i očuvanje financijske stabilnosti Hrvatske. „To nam je i bit će nam prilikom tog razgovora i kod svakog sljedećeg razgovora na prvom listu”, istaknuo je.

Minimalna plaća bit će objavljena do kraja mjeseca

Upitan o minimalnoj plaći, Ćorić je rekao da zasad nema novosti te najavio da će njezin iznos biti objavljen do kraja mjeseca, u zakonskom roku.

„Postoje neke ideje, međutim, nisam u ovom trenutku spreman to komunicirati. Bit će komunicirano vrlo vjerojatno tijekom sljedećeg tjedna”, kazao je.

Upitan o mogućem povećanju osobnog odbitka, Ćorić je rekao da ta opcija trenutno nije predmet rasprave.