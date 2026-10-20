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'NEĆEMO UGROZITI STABILNOST'

Ćorić: 'Zahtjevi sindikata javnih službi nisu prihvatljivi'

Piše HINA,
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Ćorić: 'Zahtjevi sindikata javnih službi nisu prihvatljivi'
Zagreb: Predstavljanje propisa za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasnistvu Republike Hrvatske | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Sindikati javnih službi u ponedjeljak su, na početku pregovora o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru i plaćama za 2027., zatražili povećanje osnovice plaća za devet posto od 1. siječnja 2027. te mjesečnu naknadu za topli obrok od 65 eura

Zahtjevi sindikata javnih službi za povećanje plaća nisu prihvatljivi, izjavio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, poručivši da neće ugroziti financijsku stabilnost zemlje i državnog proračuna.

„Kao ministar financija, nakon desetljeća vrlo uspješnog upravljanja javnim financijama u Hrvatskoj nisam, ne mogu i neću biti osoba koja će dovesti u pitanje financijsku stabilnost zemlje i proračuna”, poručio je Ćorić na marginama konferencije „Tržišta kapitala – kako ojačati financijsku moć Europe i regije”.

„Iznosi koji su bili komunicirani nama jednostavno nisu prihvatljivi”, kazao je ministar o zahtjevima sindikata javnih službi.

Najavio je da će sljedeći tjedan ponovno sjesti sa sindikatima i razmotriti kakve su mogućnosti. „Mi ćemo s naše strane predstaviti kako vidimo situaciju i kako vidimo zapravo perspektivu plaća u javnom sektoru”, kazao je Ćorić.

Sindikati javnih službi u ponedjeljak su, na početku pregovora o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru i plaćama za 2027., zatražili povećanje osnovice plaća za devet posto od 1. siječnja 2027. te mjesečnu naknadu za topli obrok od 65 eura.

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Kada je riječ o državnim službama, Ćorić je kazao da su razgovori trenutačno usmjereni na tehničke detalje Temeljnog kolektivnog ugovora i nastavit će se u petak. „Vjerujemo da tu nema posebnih točaka prijepora”, poručio je.

Dodao je da će materijalna prava zaposlenih biti tema pregovora u narednom razdoblju, i s državnim i s javnim službama.

Pritom će se, naglasio je, uzeti u obzir makroekonomske okolnosti i očuvanje financijske stabilnosti Hrvatske. „To nam je i bit će nam prilikom tog razgovora i kod svakog sljedećeg razgovora na prvom listu”, istaknuo je.

Minimalna plaća bit će objavljena do kraja mjeseca

Upitan o minimalnoj plaći, Ćorić je rekao da zasad nema novosti te najavio da će njezin iznos biti objavljen do kraja mjeseca, u zakonskom roku.

„Postoje neke ideje, međutim, nisam u ovom trenutku spreman to komunicirati. Bit će komunicirano vrlo vjerojatno tijekom sljedećeg tjedna”, kazao je.

Upitan o mogućem povećanju osobnog odbitka, Ćorić je rekao da ta opcija trenutno nije predmet rasprave.

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Komentari 2
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