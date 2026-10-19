Stižu li veće plaće? Sindikati javnih službi traže rast od 9 % i 65 eura mjesečno za hranu

U Ministarstvu rada u ponedjeljak su počeli pregovori Vlade i sindikata državnih i javnih službi o novom Temeljnom kolektivnom ugovoru i materijalnim pravima, u kojima sindikati javnih službi traže rast osnovice od 9 posto od 1. siječnja 2027. i naknadu za topli obrok od 65 eura mjesečno. Na odvojenim sastancima predstavnike dvaju sindikata državnih službi te 11 reprezentativnih sindikata javnih službi primili su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i ministar financija Tomislav Ćorić.

Predstavnici javnih službi, među kojima su Željko Stipić, Matija Kroflin i Krunoslav Kušec, prije sastanka su podsjetili da nisu prihvatili dosadašnji model "1+1+1 posto" te da inzistiraju na usklađivanju plaća s troškovima života.

Nakon prvog kruga s državnim službama, sindikati su potvrdili da je susret bio usmjeren na tehničke detalje novog ugovora, dok će se o konkretnim materijalnim pravima, poput rasta osnovice, božićnice, dopunskog zdravstvenog osiguranja i toplog obroka, raspravljati u petak.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić izjavio je da očekuju poboljšanje materijalnih prava s obzirom na inflaciju i troškove života.

"Danas je bio preliminarni sastanak o tehničkim detaljima. Nismo raspravljali o materijalnim pravima, to smo prebacili za petak, kada se pregovori nastavljaju većim tempom. Razgovarat će se o toplom obroku, dopunskom zdravstvenom osiguranju, koeficijentima i ostalim pravima", poručio je Jagić.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar naglasio je da im je primarno privesti pravni okvir kraju.

Reprezentativni sindikati javnih službi izišli s usuglašenim financijskim zahtjevima

Za razliku od njih, 11 reprezentativnih sindikata javnih službi (zdravstvo, školstvo, znanost, socijalna skrb i kultura) izišlo je s konkretnim usuglašenim financijskim zahtjevima. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić potvrdio je da pregovori moraju završiti do 15. studenoga.

"Tražili smo povećanje osnovice od 9 posto od 1. siječnja 2027., isplatu naknade za prehranu od 65 eura mjesečno te razgovore o indeksaciji. Nemamo puno vremena, a naši su zahtjevi ekonomski i proračunski utemeljeni. Vlada se obvezala da će do idućeg sastanka izaći s protuprijedlogom", rekao je Rebić.

Ministar Ružić: Sagledali smo pozitivne i negativne strane

Komentirajući zahtjev za toplim obrokom, resorni ministar Alen Ružić istaknuo je da "razumije što topli obrok i mogućnost konzumacije kuhane hrane znače za kvalitetu rada nekih skupina zaposlenika u državnim i javnim službama", no i da je glavna zamjerka neoporezivom toplom obroku to što ne ulazi u mirovinsku osnovicu.

"Kada u 40 godina staža imate 50 do 60 eura mjesečno neoporezivog primitka, to se kasnije odrazi na mirovinu", pojasnio je i dodavši da boljom opcijom drži da se radniku uplati iznos uz doprinose jer mu se to akumulira u mirovinskom fondu.

"Sagledali smo pozitivne i negativne strane te nastavljamo razgovore kako bismo donijeli odluku koja je za radnike najisplativija", poručio je.

Ministar je istaknuo i da Vlada u pregovorima mora voditi računa o održivosti javnih financija te skrbima o ostalim skupinama građana poput umirovljenika.

Nastavak pregovora s državnim službama zakazan je za petak, dok se razgovori s javnim službama nastavljaju početkom idućeg tjedna, kada se očekuje i službeni protuprijedlog Vlade.