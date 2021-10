Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić rekao je kako su zbog povećanog pritiska pacijenata morali proširiti Covid odjel, dok je ravnatelj civilne zaštite Damir Trut najavio pojačan nadzor provođenja epidemioloških mjera.

- Svi moramo dati svoj obol da bismo pandemiju, epidemiju u RH smanjili i doveli u jednu situaciju u kojoj možemo opstati i da ne bude preveliki broj zaraženih, a, naravno, onda nakon toga i bolesnih ili onih s najtežim posljedicama, nažalost, i u umrlih - rekao je Trut za HRT.

Uoči blagdana Svih svetih Trut je zamolio građane da ne putuju ako baš ne moraju, a rekao je i kako će ići uputa prema lokalnim stožerima da se kontrolira da na grobljima ne bude previše ljudi, iako se radi o otvorenom prostoru.

Davor Vagić, koordinator stacionara Arena i ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, rekao je kako je cijepljenje jedini izlaz iz ove krize.

- Ono što nam ne daje nadu je neodgovorno ponašanje velikog dijela naših građana u smislu nepridržavanja ovih epidemioloških mjera - rekao je Vagić.

Kaže i kako se zbog pritiska na bolnički sustav razgovara o mogućoj ponovnoj mobilizaciji Arene.

- Imamo popis opreme koji je bio prošli put i očekujemo da će ta oprema biti nabavljena bez problema - rekao je Vagić.

- Uvjeravam vas da zdravstveni sustav jest stabilan, ali isto tako da trebamo razmišljati o scenarijima koji bi se mogli dogoditi u slučaju daljnjeg povećanja ovih brojeva, što je definitivno moguće, tako da trebamo apsolutno biti oprezni - dodao je Vagić.

Ante Ćorušić rekao je kako su zbog nepovoljne situacije Covid odjel u KBC-u Zagreb proširili na 95 kreveta.

- Danas otvaramo novi odjel sa 16 postelja i vjerojatno za blagdan Svih svetih još jedan sa 16 postelja jer imamo ogroman pritisak pacijenata - rekao je Ćorušić.

Ćorušić kaže kako je razgovarao s kolegama iz KB Dubrava i da je i kod njih situacija slična.

- Svi se nadamo da će biti bolje, da nećemo više imati više od 4000, ali mi to ne možemo predvidjeti niti to itko može garantirati. Vjerujem, ono što u budućnosti slijedi ako trend incidencije nastavi rasti, da ćemo morati reducirati elektivne programe, što se svakako neće svidjeti našim pacijentima koji čekaju svoj red na operaciju, koji su se procijepili zbog toga, koji su obavili sve pretrage prije operativnih zahvata, ali sad će njegov krevet na kojem bi on trebao biti smješten biti zauzet s nekim tko možda nije bio odgovoran kao on, koji se nije cijepio, koji nije vodio računa, nije poštovao mjere... E sad mi vi recite tko je tu diskriminiran - zapitao se Ćorušić.

Trut je komentirao i prosvjed protiv cijepljenja na Velesajmu. Kaže kako su prosvjedi dozvoljeni, ali da nema razloga za tako nešto.

- Jučer, evo, na jednoj strani više tisuća ljudi koji se žele cijepiti, na drugoj pet do deset nekakvih osoba koje prosvjeduju protiv nečega što mislim da ni sami oni ne razumiju zašto prosvjeduju - rekao je Trut.