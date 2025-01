Čović drži ključeve vlasti u BiH: 'S prijateljima iz svih političkih opcija očekujem razgovore...'

Političari u Bosni i Hercegovini odlučili su pokušati nadoknaditi zaostajanje u provedbi reformi koje bi tu zemlju približile članstvu u Europskoj uniji, no i dalje se žestoko svađaju kada pokušavaju odrediti krivca za višemjesečne blokade i odlučiti tko će s kim ubuduće nastaviti surađivati.

Dom naroda parlamenta BiH u četvrtak je izglasao dva važna zakona koji bi trebali omogućiti usvajanje pregovaračkog okvira i formalni početak pristupnih pregovora s Europskom unijom. Stupanje na snagu zakona o graničnoj kontroli i o zaštiti osobnih podataka prvi je konkretni pomak kojega su u BiH napravili još od ožujka prošle godine kada je Europsko vijeće uvjetno dalo "zeleno svjetlo" za otvaranje pristupnih pregovora tražeći usvajanje četiri dodatna zakona.

BiH još mora usvojiti zakon o sudovima kao i donijeti novi zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) a predsjedatelj Doma naroda parlamenta BiH i čelnik HDZ BiH Dragan Čović uvjeren je kako se to može realizirati vrlo brzo, odnosno do kraja veljače.

- Otpočeli smo proces koji neće stati. To je proces koji će vrlo brzo dovesti do toga da ćemo usvojiti proračun i vrlo brzo dovesti do toga da ćemo usvojiti zakone o sudovima i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, imenovati glavnog pregovarača i time bi formalno ispunili sve što EU od nas očekuje - izjavio je Čović.

Dva zakona koja su prošla parlamentarnu proceduru usvojena su zahvaljujući ad hoc sklopljenim većinama pri čemu su zastupnici iz istih stranaka u Zastupničkom domu glasali za a u Domu naroda protiv ii obratno.

Takav je slučaj bio sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, Strankom demokratske akcije (SDA) i Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića a sve to je rezultat činjenice da se vladajuća koalicija na državnoj razini praktično raspala pa se sada vode pregovori o tome tko će činiti novu.

Iako su zastupnici SNSD-a na Domu naroda u konačnici podržali dva reformska zakona, iz SDP-a BiH su nakon toga potvrdili kako s njima više neće koalirati kako je to ranije najavio i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.

Dodik je to što su njegovi zastupnici u konačnici podržali zakon o graničnoj kontroli pojašnjavao time što on sada omogućava da se na udaljenosti od 50 metara od granične crte postave table na kojima će pisati "Dobro došli u Republiku Srpsku" pa to smatra svojom pobjedom.

Dužnosnik SDP-a i ministar obrane Zukan Helez kazao je kako glasanje za zakone Dodiku neće pomoći da ostane dijelom vladajuće većine.

- Koliko ja znam, s njim neće nitko - izjavio je Helez za TV Federacije BiH (FTV) pojašnjavajući kako su u tijeku završni pregovori o novoj većini koju bi činilo 14 stranaka a Dodikov SNSD bi zamijenila oporba iz Republike Srpske.

No ključevi uspostave nove vlasti ili pak očuvanja postojeće i dalje su u rukama HDZ BiH jer je ta stranka jedina nezaobilazna u svim mogućim kombinacijama. Čović je izrazito suzdržan u komentiraju različitih scenarija preslagivanja vlasti i kaže kako je njemu najvažnije da se nastavi provedba reformi koje će ubrzati europski put BiH.

- Očekujem razgovor s prijateljima iz svih političkih opcija koji su zainteresirani za budućnost BiH - izjavio je Čović.

Helez je pak uvjeren da će bošnjačko-građanski blok odnosno "trojka" pridobiti HDZ BiH za izbacivanje Dodika iz vlasti kada vidi program kojega kani ponuditi nova većina.