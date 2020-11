Čović i Dodik napali Inzka: 'On je monstrum koji mrzi Srbe...'

Mi zahvaljujemo Inzku na radu u očuvanju mira i pomirenja u različitim segmentima društva, nastavljamo potporu vama i vašem uredu, rekao je njemački predstavnik pri UN-u Gunter Sautter

<p>Čelnici vladajućih hrvatskih i srpskih stranaka u BiH <strong>Dragan Čović i Milorad Dodik</strong> oštro su u utorak kritizirali djelovanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji<strong> Valentina Inzka</strong> no jedino što su uspjeli ishoditi bila je poruka kako najvažnije zapadne države podjednako snažno podupiru mandat i rad austrijskog diplomata.</p><p>Predsjednik HDZ BiH Čović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dodik kritike na Inzkov račun izrekli su sudjelujući u online debati koju je u povodu 25 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma upriličio ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima<strong> Vasilij Nebenzja</strong> a sudjelovali su predstavnici država članica Vijeća sigurnosti svjetske organizacije.</p><p>Kao sudionik je bio pozvan i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA)<strong> Bakir Izetbegović,</strong> no on je taj poziv odbio, a u pismu Nebenzji je upozorio kako bi u takvoj debati trebali sudjelovati članovi Predsjedništva BiH a ne stranački lideri. </p><p>Ruski je veleposlanik u utorak izrazio žaljenje zbog Izetbegovićeva odbijanja dodajući kako je zamisao bila čuti predstavnike tri velike stranke koje predstavljaju tri naroda, inzistirajući kako je nužno očuvati Daytonski sporazum u postojećem obliku jer bi svaki drugi pristup, po njegovoj ocjeni, potkopao mi i stabilnost na Balkanu.</p><p>Inzko je kao jedan od također pozvanih sudionika kazao kako se Dayton mora poštovati u cijelosti, a to znači i jasnu privrženost očuvanju teritorijalnog integriteta BiH. </p><p>Upozorio je da politiku suprotnu tome najčešće vode iz Republike Srpske te je podsjetio kako u tom entitetu u danas veličaju osuđene ratne zločince poput <strong>Radovana Karadžića</strong>.</p><p>Čović je u svom istupu Inzka optužio da su njegova redovita šestomjesečna izvješća koje šalje Vijeću sigurnosti UN "manjkava i površna" te da ne predstavljaju pravu sliku o stanju u Bosni i Hercegovini.</p><p>Zamjerio je Inzku jer u svojim izvješćima ne spominje pitanja koje HDZ BiH smatra spornim poput načina biranja hrvatskog člana Predsjedništva BiH.</p><p>- Nema pravog razumijevanja problema, a onda izostaje i adekvatan pristup za demokratsko sazrijevanje i samoodrživu perspektivu - kazao je Čović koji je i ovu priliku iskoristio kako bi ustvrdio da je najvažnije pitanje u BiH izmjena njezinog Izbornog zakona </p><p>- Reforme Izbornog zakona su neophodne kako bi se izbori 2022. održali na ispravan način i na tome će se raditi u narednih šest mjeseci - najavio je Čović.</p><p>Dodik je u svom istupu bio puno žešći opisujući Inzka kao "monstruma koji mrzi Srbe".</p><p>- Zaustavite tog monstruma koji nam pokušava nametnuti odluke koje nisu uspostavljene u Daytonskom sporazumu... On se sveti Srbima i Hrvatima u BiH - kazao je Dodik, najavivši kako će Republika Srpska "razmotriti početak integracije s matičnom zemljom Srbijom" nastavi li Inzko djelovati na sadašnji način.</p><p>Zaključio je kako Hrvatska kao i Srbija te RS i dio Federacije žele što hitnije zatvaranje OHR-a.</p><p>Nakon tog istupa reagirao je zamjenik stalnog predstavnika Njemačke pri UN-u <strong>Gunter Sautter</strong> kazavši kako je umjesto očekivanog dijaloga dobio samo monologe ispunjene osobnim napadima na Inzka.</p><p>- Mi zahvaljujemo Inzku na radu u očuvanju mira i pomirenja u različitim segmentima društva, nastavljamo potporu vama i vašem uredu. Pozdravljamo rad Ustavnog suda BiH i međunarodne suce (u njemu). Njihovo iskustvo je ključno kako bi se uspostavilo sudstvo u skladu s Daytonom a verbalni napadi i neprimjeren jezik protiv suda ne smije se tolerirati - kazao je Sautter.</p><p>Predstavnici SAD-a, Francuske i Velike Britanije također su podržali Inzka te izrijekom osudili Dodikov napad na njega.</p><p>- Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je potreban toj državi radi održavanja mira i donošenja bitnih odluka. Snažno podržavamo postojanje te institucije - kazao je Richard Mills, zamjenik američkog veleposlanika pri UN-u.</p>