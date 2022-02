Pandemija korona virusa, koja u Hrvatskoj traje točno dvije godine, Karlovčanki Snježani Matić (49) nepovratno je promijenila život. Lani je u ožujku u samo tri dana pokopala čak četiri člana obitelji koji su nakon zaraze u kratkom vremenu podlegli bolesti.

Preminuli su joj suprug Robert (53), brat Mirko (63), mama Roza (92) i svekrva Barbara (80). Snježna je sa suprugom lani, nakon što se situacija s pandemijom u županiji bila popravila, posjetila majku i braću u rodnim Furjanima kraj Slunja. Brat Mirko bio je kašljao i smatrao je da se prehladio dan ranije tijekom oranja, nitko nije niti slutio da je zaražen koronom. No dan kasnije jedno za drugim dobivali su simptome bolesti. Dan za danom članovi njene obitelji odlazili su na liječenje u bolnicu, a za tjedan dana uslijedio je šok kad su iz bolnice dan za danom pristizale katastrofalne vijesti. Svi su preminuli.

- Još i danas ne mogu prihvatiti činjenicu da je tako moralo biti. Sve sam ih izgubila. Najteže je što se ni s kim od njih nisam uspjela oprostiti. Nitko od njih nije imao kronične bolesti, a umrli su jedno za drugim. Jedino sam ja u rizičnoj skupini, a jedino ja nisam dobila koronu. Robert i ja smo imali planove, želje, a sad više ničeg nema. Ništa više nije isto - govori Snježana, kojoj se život nakon obiteljske tragedije promijenio iz temelja.

Sa suprugom je bila jako vezana, zajedno su prebrodili njegovo ranjavanje i gubitak noge u Domovinskom ratu, nakon rata gradili život ispočetka, podizali djecu, a unatoč svim nedaćama sve vrijeme su živjeli okruženi srećom i veseljem. Snježana govori da je Robert bio poseban.

- Robert mi jako nedostaje. Svugdje smo išli zajedno. Najteže podnosim samoću. Ništa više nije isto. Njegova iznenadna smrt jako je pogodila mene i djecu. Ništa više ne planiram i živim dan po dan - govori Snježana.

Posljedice koje je pandemija bolesti Covid-19 prouzročila Snježani i njenoj obitelji nemjerljive su. Lani u listopadu preminuo joj je i stariji brat Janko (65). Govori da je on prvi obolio od korone. Nakon nekog vremena osjećao je bolove u prsima smatrajući da su posljedica korone, no liječnici su ustanovili da je obolio od karcinoma, koji je već bio metastazirao na druge organe.

Osim što je ostala bez svojih najmilijih, Snježana se našla u teškoj financijskoj situaciji. Naime, kako je nezaposlena, a još nema pravo na suprugovu mirovinu do 50. godina starosti, sad preživljava od 1100 kuna pomoći za nezaposlene Grada Karlovca.

- Do rujna moram čekati da ostvarim pravo na obiteljsku mirovinu. U istoj situaciji se našao i moj posljednji brat Dragan (60). I on je nezaposlen i do ostvarivanja prava na mirovinu prima 1160 kuna pomoći Grada Slunja. Ostali smo sami. Kako smo se našli u bezizlaznoj situaciji, od rujna živim kod njega u Furjanima i pomažemo jedno drugome. Djeca sad obilaze Robertov grob i upale svijeću, a ja je zapalim kraj raspela ovdje u Furjanima. Ne volim se više zadržavati u Karlovcu jer mi je to sve još prebolno. Još se pitam je li to stvarno - govori Snježana.