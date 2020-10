Covid u Domu u Delnicama: Njih 13 su još zaraženi, 7 je u bolnici

Prodor virusa u Dom primjećen je nakon što je djelatnica Doma prva osjetila simptome. Nakon što joj je testiranjem potvrđen COVID-19 testirani su i ostali djelatnici, te korisnici doma

<p>Dosad je nažalost preminulo osmero korisnika od ukupno 72 pozitivnih na COVID-19. Svi ostali koji su još u bolnici, njih sedam, u dobrom su stanju i stabilno. Troje nam se vratilo prošli tjedan, a očekujemo i da će nam se ovaj tjedan vratiti još neki, no s obzirom na njihovu dob i zdravstveno stanje za očekivati je da nam se možda netko od njih i ne vrati. Prošli smo s velikim brojem zaraženih sa relativno malim brojem preminulih. Očekivali smo veći broj s obzirom na njihovu starosnu dobu, s obzirom da su to ljudi preko 85 godina i koji su imali puno svojih bolesti - kazala je Vinka Legac, vlasnica i osnivačica Doma za starije i nemoćne Domska Vila Vinka u kojem je krajem rujna izbilo žarište koronavirusa u Delnicama. </p><p>U Domu je danas 13 pozitivnih, 15 negativnih i 48 oporavljenih korisnika. Uz njih oboljelo je ukupno osmero djelatnika Doma. Legac kaže da su u ovom trenutku oni svi negativni, u izolaciji su i čekaju drugo testiranje.</p><p>Podsjetimo, prodor virusa u Dom primjećen je nakon što je djelatnica Doma prva osjetila simptome. Nakon što joj je testiranjem potvrđen COVID-19 testirani su i ostali djelatnici, te korisnici doma. Broj pozitivnih je bio vrlo visok. Kako je moguće da se virus gotovo neprimjetno uvukao u Dom, Legac je objasnila da je do takve situacije došlo upravo zbog toga što je virus bio prisutan bez popratnih simptoma.</p><p>- Kako se to dogodi, kad netko ima virus u sebi, a nisu se pojavili nikakvi simptomi, to je stanje inkubacije koje je najgore za bilo koji kolektiv, jer je ta inkubacija tada mali tihi ubojica. Virusi se u inkubaciji šire, a vi niste svjestni toga. Jako puno pozitivnih ljudi uopće nije imalo ikakve simptoma, a kod koga su krenuli simptomi, počinjali su blagom temepraturom koja je prelazila u visoku do čak 41 stupnjeva što je za čovjeka od 87 godina s tri, četiri kronične bolesti ubitačno. Moram napomenuti da je naša spremnost spriječila dosta smrtnih ishoda jer smo dobro opremljeni, ovdje smo imali i kisik. Kada su ljudi ostajali bez kisika u krvi, a tada nastaju veliki problemi, mi smo ih stavljali na aparate za kisik i do dolaska Hitne ih uspjeli održavati. Uz to smo svaku noć sve prostorije dezinficirali maglomatima, spravom s dezificijensima koji se u obliku magle raspršuje prostorom. Također smo u suradnji s liječnicima i epidemilozima, te liječnicima KBC-a Rijeka našim korisnicima davali odgovarajuće lijekove za smanjivanje temperature, kao i propisane antibiotike i kome su zatrebali davali smo ih istog trena. Smatram da smo spasili dosta života upravo zbog pravovremene intervencije - govori Legac, dodajući da gledajući na sveukupnu situaciju koja ih je pogodila, te s obzirom na starosnu dob i zdravstveno stanje korisnika, smatra da je ovoj situaciji jako puno pomogao i način na koji inače skrbe o korisnicima, a to je da su aktivni i puno se kreću čime su imali dobar stečeni imunitet.</p><p>– Uvijek sam optimist i sada mogu reći da smo s koronom završili. Inače u Domu skrbimo od 100 do 108 korisnika i nama je mjesečna smrtnost u prosjeku od sedam do osam ljudi koji umiru od starosti i bolesti. Dakle, nitko od njih ovdje nije došao u mladosti, nego ili u dubokoj starosti ili u velikoj bolesti. Mi smo na to naučeni, sada je ovo bila jedna druga situacija koja je na nivou svijeta koju još ni svijet nije istražio i ne možemo niti mi znati, no mi smo se s time uhvatili u koštac - zaključuje Legac. </p><p>Posjete korisnicima do daljnjega nema, a članovi obitelji mogu ih obići i vidjeti ih preko prozora.</p>