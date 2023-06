Čovjek koji je 'spasio zvijezde': Popraviti planetarij je strast, kao da restaurirate stari auto

U proteklih pola stoljeća pao je Berlinski zid, raspao se SSSR, Hrvatskom je protutnjao Domovinski rat, tresle su nas recesije i globalne gospodarske krize, promarširala je pandemija uzdrmana potresima, gasili su se životi estradnih i glumačkih zvijezda, umjetnika, znanaca i neznanaca, a on je postojano i vjerodostojno desetljećima prikazivao zvjezdano nebo. Uredno je radio do prije šest mjeseci, kad je sve upozoravalo na to da će i planetarij zagrebačkog Tehnološkog muzeja u ropotarnicu povijesti.