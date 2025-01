Čovjek na Tuškancu u zelenoj vrećici našao bombe: 'Što bi se dogodilo da su ih našla djeca?'

Susjed je šetao psa i vidio da je na podu uz klupicu zelena vrećica. Pogledao je što je u vrećici, kad ono bombe, ispričala nam je zabrinuta Zagrepčanka koja živi u ulici na Tuškancu gdje su u subotu navečer pronađene dvije ručne bombe.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su na intervenciju morali izaći i policijski pirotehničari. Kod klupice su pronašli dvije bombe koje je pronašao građanin oko devet sati navečer prilikom šetnje kvartom. Policija naglašava da građani oružje, eksplozive i pirotehniku uvijek mogu bez kazne predati policiji.

- Nevjerojatno nešto što se događa ovdje. Pa ovo je prije bila najljepša ulica, a sad više to ne možemo reći. Dolaze stalno nepoznati ljudi, opijaju se i razbijaju sve oko sebe. Sad se dogodilo i ovo s bombama. Pa tko ih tako nosi sa sobom i ostavlja. Ne daj bože da se još netko i ozlijedi - rekao nam je građanin koji živi u blizini mjesta gdje su pronađene bombe.

Dodaju da je na intervenciju stiglo puno policije što ih je dodatno uznemirilo.

- Sva sreća pa se ništa nije dogodilo i što ih je pronašao susjed koji je znao što napraviti u tom trenu. Što da su ih pronašla djeca? Ona se tu redovno igraju i prolaze.Takve stvari su se odmah trebale predati policiji. Sva sreća da se psu isto nešto nije dogodilo. Ne mogu vjerovati da ovako lijepa ulica postaje sve opasnija za nas. Razmišljam da se obitelj i ja preselimo u drugi kvart jer više ne možemo ovako živjeti. Tim klincima nitko ništa ne može. Kada im nešto kažemo, naljute se i prijete da će nas tužiti. Redovno dolaze i razbijaju sve oko sebe. Ne znam jesu li to njihove bombe ili ne, ali svakako su ostale tamo nakon što su se oni pokupili - ispričala nam je uznemirena građanka.

- Vidjeli smo fotografije bombe i nismo mogli vjerovati. Sve je bilo puno policije oko nas. Pa zar se to događa u tako mirnom kvartu? Ovo je nedopustivo. Nadajmo se da se takve stvari neće ponavljati. Uznemirilo nas je. Što da ih je netko krivo primio? Što da je netko nastradao? Bile su to dvije male bombe. No, i dalje ih se trebalo predati policiji kako je ispravno. Ne ovako, da ih nađe netko sasvim slučajno. Jednostavno me počinje biti strah samo hodati ulicom. Pogotovo sada kada vidim što sve ljudi nose sa sobom i koliko sve oko nas postaje jako opasno - ispričao nam je građanin.

Iz policije podsjećaju građane da sudjeluju u akciji "Manje oružja manje tragedija". Dodaju da građani uvijek mogu obavijestiti policiju na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Policija će poslati stručne i osposobljene policajce u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.

Dragovoljna predaja oružja je anonimna, vremenski neograničena i bez sankcija za građane. Detaljne informacije o postupku predaje mogu se dobiti i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.