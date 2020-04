Čovjek umro na kućnom pragu: 'Zvali smo Hitnu, nisu došli...'

Prema informacijama kojima raspolaže portal Ploče Online, u noći sa subote na nedjelju muškarac radi kojeg je Hitna bila pozvana na intervenciju u Rogotinu umro je na kućnom pragu.

Muškarac je imao otežano disanje i jake bolove u prsima. Kažu da su im u centru za COVID u Pločama odbili doći uz obrazloženje kako nemaju adekvatno vozilo ni opremu za postupanje s potencijalnim COVID-19 zaraženim osobama.

Pola sata nakon poziva, piše Ploče Online čovjek umire doslovno na kućnom pragu. Mrtvozornik je konstatirao smrt.

Na cijeli slučaj upozorila je Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti iz Rogotina, a sve su objavili na svom Facebook profilu. Njihovu reakciju i detalje događaja prenosimo u cijelosti:

Kako već neki od vas znaju, sinoć je preminuo naš dragi sumještanin Vjeko Franičević. S velikom brigom i tugom želimo se malo osvrnuti na sinoćnje događaje. Naime, barbi Vjeki je pozlilo oko ponoć – ponoć ipo, uspio je dozvati prvoga susjeda u pomoć. Susjed u toj cijeloj situaciji zove broj službe koje se prve sjetio. Dobio je PP (policijsku postaju) Ploče koji ga upućuju na broj 112 Dubrovnik. Potom susjed uspijeva dobiti županijski centar – 112 Dubrovnik. Službeniku govori da je njegovu susjedu pozlilo, da ostaje bez zraka i da mu treba hitna pomoć. Službenik centra 112, ne znamo na osnovu točno čega, zaključuje da su to simptomi Covida-19 te mu daje broj tzv. „centra za Covid u Pločama“. Susjed, naravno sa željom da čovjeku ŠTO PRIJE dođe bilo kakva pomoć, zove i taj broj. Na tom broju gospođa iz gore spomenutoga „centra“ dobronamjernome susjedu govori da oni neće izaći na teren JER NEMAJU OPREMU!

Dok je susjed obavio sve te, očito besmislene, razgovore, naš barba Vjeko je preminuo. Susjed ponovno zove policiju u Pločama koja izlazi na „teren“ s jednim doktorom (mrtvozornikom) nakon cca pola sata, utvrđuje se smrt, pregledava se pacijent te naposljetku njegovo tijelo odvoze vatrogasci (zbog mjera predostrožnosti). Našem dragom barba Vjeki nije prethodnih dana utvrđena zaraza Covidom-19. Još uvijek ne znamo od čega je točno preminuo, možda od srčanog udara ili sl. Također još uvijek ne znamo zašto nadležne službe nisu izašle na teren kada se radilo o hitnom slučaju.

Ovim tekstom ne optužujemo i ne prozivamo nikoga, već kao zabrinuti sumještani tražimo odgovore na pitanja koja nam se nameću nakon ovoga tužnog događaja! To su:

1) KOJI BROJ MOŽEMO NAZVATI U HITNIM SITUACIJAMA?

2) HOĆE LI SLUŽBE UOPĆE IZLAZITI NA TEREN U HITNIM SLUČAJEVIMA JER NARAVNO NE MOGU ZNATI IMA LI NETKO COVID-19 ILI NE?

3) ČEMU SLUŽI TZV. „CENTAR ZA COVID“ U PLOČAMA AKO NEMA OPREMU I AKO NE IZLAZI NA TEREN ČAK NI ONDA KADA SUMNJANJU NA ZARAZU?

Što ovaj slučaj govori već zabrinutim građanima? Govori da smo u ovakvim i sličnim hitnim situacijama OČITO prepušteni sami sebi imali mi koronavirus ili ne! Također, ako su službenici na osnovu jednoga razgovora sa šokiranim susjedom u toj situaciji već ustanovili (ne znamo na osnovu čega) da barba Vjeko ima koronavirus, ZAŠTO NAKON SVEGA NISU SUSJEDA I SVE NJEGOVE KONTAKTE OBAVIJESTILI I DALI MJERU SAMOIZOLACIJE???

I najvažnije pitanje je:

4) ZAŠTO SLUŽBE NISU IZAŠLE NA TEREN PO POZIVU U POMOĆ?

Sve smo ove informacije dobili od susjeda koji je bezuspješno pokušao pomoći barbi Vjeki. Je li pokojnik uopće bolovao od Covida-19? E to je pitanje koje će, nadamo se, istražiti za to nadležna tijela. Možda pokojniku nije bilo pomoći i da je došla pomoć na vrijeme (ali nije nitko). No nama ostaje samo strah i pitanje hoće li onda i svi drugi hitni slučajevi završiti na jednak način?

Iskrena sućut obitelji i prijateljima, a svima vama želimo puno zdravlja! Posebne zahvale ovim putem idu policajcima i trgovcima, i svima onima koji su svakodnevno NA TERENU bez prevelike zaštite.

Članovi UOTV-a Rogotin

Hitna: Policajac je dojavio da je riječ o pacijentu s Covidom

O svemu su se u ponedjeljak oglasili i iz kriznog stožera Dubrovačko- neretvanske županije na redovitoj press konferenciji:

- Izražavamo sućut obitelji preminule osobe u Rogotinu. Prema zasada prikupljenim informacijama, ta srmt nije povezana s infekcijom Covidom-19. Iako stožer nije nadležan, zatražili smo izvješće svih službi. Svu dokumentaciju ćemo uputiti prema nadležnim ministarstvima i kriznom stožeru - rekli su u kriznom stožeru.

- Hitna svakodnevno obavlja svoj posao i nije se promijenilo ništa. Jedino kad dobijemo dojavu da postoji sumnja na pacijenta sa zarazom, idemo dodatno zaštićeni. Broj intervencija govori da izlazimo redovito na teren. Zaštitne opreme imamo dosta za naredna tri mjeseca. U dolini Neretve imamo dodatne timove, tako da tvrdnje da ne izlazimo ne stoje. Pokrenuo sam izvanredni stručni nadzor - rekao je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za Hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

- Poziv za pacijenta upućen je od strane službenika PP Ploče u 00:29. Policajac je dežurnom liječniku prenio da ima COVID sumnjivog pacijenta. U nijednom momentu nije navedeno da se radi o nekom drugom zdravstvenom stanju. Liječnik je policajcu izdiktirao broj COVID ambulante u Pločama i s tim je završeno. Nakon 19 minuta policajac je nazvao i rekao da je pacijent preminuo. Nije se dogodilo da je liječnik rekao da neće izaći ni da nema opremu - rekao je Lulić.

- Imali smo naknadni poziv u 00:41 kad je našem dispečeru rečeno da je pacijent umro. Nije se radilo o hitnom pozivu, prema onome što je našem liječniku bilo dostupno radilo se o COVID pozivu. Da je bilo rečeno da je riječ o hitnom stanju, sigurno bi se išlo. Što je čovjek koji je nazvao u 00.41 rekao dispečeru 112, ja nemam saznanja. Policija je uskoro nazvala i rekla isto da je pacijent preminuo - rekao je i dodao da su COVID centri, poput ovog u Pločama, u nadležnosti Domova zdravlja.

- Imamo dovoljan broj liječnika, sestara i ostalog kadra. Što se tiča promjena u načinu rada, one su poduzete radi dodatnih mjera zaštite naših timova. Kako je tekao tijek razgovora između ljudi koji su zvali i tražili pomoć i policajca koji je dojavio centru 112, ja nemam saznanja - dodao je Lulić, dodavši da ne zna gdje se nalazi tijelo preminulog.

Na presici su naknadno dodali da se, prema njihovim saznanjima, smrt čovjeka vodi kao nasilna jer je udario glavom.

- U 00:26 je u policiju stigao poziv čovjeka kojem je susjed pokucao na vrata i rekao da mu je loše. Ljudi kad zovu u to doba znaju biti zbunjeni, što pokazuje činjenica da je čovjek koji je zvao poželio "Dobar dan." Dojava je preusmjerena a ophodnja je izašla u 00:40, u 00:41 čovjek je već preminuo. U 01:20 je bio mrtvozornik i ustanovljena je nasilna smrt, ali ne sumnjiva. Tijelo je predano rodbini. Sve službe podnijet će svoja izvješća. Mrtvozornik je utvrdio da je osoba zbog mraka udarila glavom u asfalt, što je vjerojatno uzrok smrti. Osoba je imala više kroničnih bolesti - rekao je Ivan Pavličević, načelnik Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske.