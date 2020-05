Cres: Spašeni bjeloglavi supovi poletjeli nakon rehabilitacije...

Deset mladih bjeloglavih supova danas je pušteno iz Oporavilišta u Belom na otoku Cresu. Supovi su to spašeni tijekom prošle godine i nakon potpunog oporavka danas su ponovno poletjeli. Svoj su novi susret s prirodom doživjeli supovi Histra, Veles, Mokoš, Cres, Fojiška, Krušija, Hana, Andrija, Niko i Saša M. Svaka jedinka vraćena u prirodu ima veliku vrijednost jer su bjeloglavi supovi zakonom strogo zaštićene životinje. Obitavaju na svega nekoliko kvarnerskih otoka – Cresu, Plavniku, Krku i Prviću. Tamo se gnijezde, no u potrazi za hranom obilaze šire područje uključujući otoke Rab i Pag te obalno zaleđe od istarske Ćićarije do primorskih padina Velebita.