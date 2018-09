'Crkva nas budi u šest ujutro i zvoni cijeli dan. Dosta nam je!'

Zvona novosagrađene katoličke crkve u Naselju Andrija Hebrang u Župi Blaženog Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu, koja odnedavno zvone već su izazivala negodovanje stanara, točnije kako piše SBplus, jedne stanarke naselja.

- Radi se o crkvi na Hebrangu i zvonjavi koja prelazi sve granice ljudskosti. Ne znam jeste li već upućeni u to, ali mi koji živimo točno prekoputa crkve, nama je više došlo do grla. Svako jutro buđenje u šest sati, zvonjava koja traje pune tri minute pa opet isto u 6.15, zatim u 6.30 sati. Tako cijeli dan do 22 ili 23 sata. Ljudi se bune jer ima onih koji rade noćne smjene, djece koja idu ranije spavati, bolesnika koji leže u krevetu i trpe to cijeli dan. Župnik nema osjećaj za pretjerivanje bez obzira na pobunu ljudi. Zaista je preglasno i previše – požalila se jedan stanarka najvećeg naselja u Slavonskom Brodu i upitala:

- Kako to utišati da nas prestane buditi svako jutro. Uz to, u 21 sat pušta pjesmu „Zdravo Djevo, kraljice Hrvata". Osim lokalnom portalu stanarka se požalila i policiji i to prije nego je službeno otvorena crkva u tom naselju.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Pojam javnog reda i mira reguliran je Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira koji, u svojim odredbama, zvonjavu crkvenih zvona ne predviđa kao narušavanje javnog reda i mira. Postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod izašli su na mjesto dojave te su na istom zatekli radnike i vjernike koji su obavljali završne radove na otvorenju crkve. Obavljenim razgovorom sa župnikom došli su do saznanja da se u okviru priprema za otvaranje crkve, nekoliko puta probno oglašavalo crkveno zvono za koje Župa posjeduje dozvole i odobrenja nadležnih institucija – rekao je za SBplus Stjepan Kukura, djelatnik za odnose s javnošću PU Brodsko – posavske.

Policijskoj upravi brodsko-posavskoj, dodao je, nije poznato jesu li se stanari obraćali župniku zbog moguće učestale i preglasne zvonjave niti je do sada zaprimila kakav zahtjev stanara za smanjenje glasnoće zvonjave.

Tekst o tome koji je objavljen na portalu SBplus izazvao je brojne komentare, u kojima je kao što je to uobičajeno bilo onih kojima smetaju i onih kojima ne smetaju crkvena zvona.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Sama procjena je li nešto glasno ili nije ulazi u sferu pojedine osobne prosudbe'

Zvuk crkvenih zvona sa zvonika Župe bl. Alojzija Stepinca u Slavonskom Brodu, kako su već priopćile mjerodavne institucije, ne može biti okarakteriziran kao kršenje javnog reda i mira. Zvuk zvona ima bogatu simboliku za Crkvu, a kao župnik pozvan sam brinuti za dostojanstvo svetoga, koje se očituje i u simboličnosti crkvenoga zdanja, kakvo smo nedavno podigli kao naše novo župno središte, kojega je zvono sastavni dio. U tom duhu, ne mogu odlučiti drukčije spram sadašnjeg oblika zvonjenja u našoj župi. Sama procjena je li nešto glasno ili nije ulazi u sferu pojedine osobne prosudbe, dakle subjektivna stava, kojega poštujem i razumijem, ali se njime ne mogu voditi u upravljanju župom, u bilo kojem pitanju crkvene i pastoralne naravi, pa tako i u ovom. Uzgred napominjem da mi mnogi izražavaju zadovoljstvo zvukom naših crkvenih zvona.

Žalim što o nečijem nezadovoljstvu saznajem posredno, no svi smo zajedno pozvani na međusobno poštovanje, razumijevanje i uvažavanje, napose uvažavanje vrijednosti koje su obilježile povijest te su ukorijenjene u našem narodu, kaže župnik Tomislav Ćurić.