Crkva Sv. Lovre na Kozjaku: Pekli roštilj na oltaru, dok su ispod njega pripremali peku

Barbarski prizori na oltaru crkve Sv. Lovre na Ostrogu, koja se nalazi na padinama Kozjaka nedaleko od Kaštel Lukšića zgrozio je javnost jer su, za sada nepoznati počinitelji, roštiljali na misnom oltaru, a ispod njega su pripremali peku. Crkvica je inače uvijek zaključana, baš kao kad smo i mi stigli do nje, ali kroz prozor se mogu vidjeti tragovi neshvatljivog čina, ostaci pepela i izgorenih drva, crnilo na oltaru i ispod njega. Do lokacije se ne može automobilom, pa je tako netko morao uložiti veliki trud da donese sve potrebno jer u crkvu je dopremljen i plastični stol. Naime, do crkve se može doći iz dva smjera, no samo do određene točke na kojoj valja ostaviti automobil, pa dalje ići pješice desetak minuta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kontaktirali smo PU splitsko-dalmatinsku no oni nam kažu kako im vandalizam nije prijavljen niti je u tijeku kriminalističko istraživanje, a nikakvih saznanja nemaju ni u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji pa shodno tome nisu željeli komentirati sami događaj.

- Nije zapuštena samo crkva, zapušten je i okoliš, klupe su polomljene, zastava pokidana, a u okolici ima gomila smeća, što plastičnih boca, limenki alkohola, tetrapaka i razne plastike koju izletnici očito ostavljaju za sobom. Vidite da su i križ maknuli sa zida i stavili ga na drvenu škrinju – kaže nam gospodin koji je došao obići lokaciju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, ključeve od crkve navodno imaju samo članovi Udruge sv. Lovre od Ostroga, koji bi se trebali baviti zaštitom lokaliteta, no čini se da se time ne bave. Pokušali smo ih dobiti na dostupne kontakte, no u tome nismo uspjeli.

Za Portal grada Kaštela komentirao je čovjek koji je prvi snimio skandalozne kadrove.

- Kao vjerniku crkva mi je svetinja i neshvatljivo mi je da netko može učiniti nešto ovako doslovno nečuveno! I dok su Veliki tjedan i najveći kršćanski blagdan Uskrs pred vratima, pitam se boje li se Boga ovi ljudi kad ovako obeščašćuju naše najveće svetinje – kazao je.