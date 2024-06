Crkvi lani iz proračuna država dala 47,4 milijuna eura za rad, za kler, i za izgradnju crkava

Jedina biskupija u Hrvatskoj koja objavljuje svoja financijska izvješća jest Dubrovačka biskupija. Koliko dobiva iz državnog proračuna ne skriva ni Riječka nadbiskupija, iz koje za 24sata odgovaraju kako su lani primili 2,3 milijuna eura: za gradnju crkvenih objekata i pastoralno djelovanje, uzdržavanje crkvenih službenika te za pomoć potrebnima kroz crkveno karitativno djelovanje. Tim je dvjema biskupijama nešto zajedničko - Mate Uzinić, dubrovački nadbiskup od 2011. do 2020., a riječki od 2022. Nakon što je u Dubrovačkoj nadbiskupiji 2015. uveo objavljivanje financijskih izvješća, priprema i prvo takvo izvješće za Riječku nadbiskupiju, odgovaraju nam iz njegovog riječkog ureda.

Nadbiskupa Uzinića zamolili smo za komentar, odnosno odgovor na pitanje bi li Crkva trebala objavljivati financijska izvješća, tj. podatke o novcu primljenom od poreznih obveznika, i zašto.

- Hrvatska biskupska konferencija redovito dostavlja Republici Hrvatskoj sažete izvještaje za financijska sredstva dobivena iz proračuna RH. To dosad nije objavljivano, s iznimkom Dubrovačke biskupije. Nadbiskup Uzinić smatra da je, bez obzira na to što za to trenutno ne postoji zakonska obveza, dobro objavljivati ne samo izvješća koja se odnose na sredstva iz proračuna nego i sva druga sredstva koja Crkva dobiva iz drugih izvora - odgovaraju u Uzinićevo ime iz Riječke nadbiskupije.

Uzinić: "Objava financija je odgovorno ponašanje Crkve"

Prema njegovu mišljenju, dodaju, "to je dobro činiti zbog odgovornosti prema onima od kojih Crkva dobiva financijska sredstva, ali i zato što to Crkvi pomaže u transparentnom upravljanju materijalnim dobrima".

Kako stoji u odgovoru Ministarstva financija za 24sata, jedan od četiri ugovora koji uređuju odnos Hrvatske i Svete Stolice je i ugovor o gospodarskim pitanjima. Na temelju tog ugovora lani su Katoličkoj crkvi isplaćena 47,4 milijuna eura.

- Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve - odgovara ministarstvo Marka Primorca.

Kako dodaju, vjerske zajednice nisu obvezne voditi poslovne knjige niti sastavljati i predavati financijske izvještaje, no HBK mora ministarstvu dostavljati izvješće o načinu korištenja sredstava doznačenih iz državnog proračuna. Vjerske zajednice nisu obveznici poreza na dobit, osim ako obavljaju gospodarsku djelatnost. Crkva je oslobođena i PDV-a na usluge, kao i poreza na promet nekretnina kad stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata.

Odnosi između Republike Hrvatske i Svete Stolice uređeni su s četiri međunarodna ugovora, kaže Ministarstvo: to su Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, o gospodarskim pitanjima, zatim o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske te Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture.

Povlašteni crkveni porezni tretman

Na pitanje je li Crkva dužna podnositi državi financijska izvješća i za što, iz Ministarstva financija odgovaraju kako za razliku od drugih neprofitnih organizacija, vjerske zajednice nisu obvezne upisati se u Registar neprofitnih organizacija, nisu obvezne voditi poslovne knjige niti sastavljati i predavati financijske izvještaje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Međutim, ako dobivaju sredstva iz javnih izvora, na njih se primjenjuju odredbe tog zakona, koje propisuju dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava davatelju sredstava.

Također, Hrvatska biskupska konferencija obavezna je Ministarstvu financija dostavljati izvješće o načinu korištenja sredstava doznačenih iz državnog proračuna do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Kako potvrđuje i nadbiskup Uzinić, HBK ta izvješća redovito dostavlja, no to dosad nije objavljivano, s iznimkom Dubrovačke biskupije.

Porezna uprava nam je pak odgovorila na upit o poreznom statusu Crkve.

- U Hrvatskoj ima više vjerskih zajednica koje su pravno organizirane na različite načine. Također, vjerske zajednice ili pojedini pravni subjekti unutar vjerskih zajednica mogu biti osnivači trgovačkih društava, ustanova, udruga i slično. Prema Zakonu o porezu na dobit, porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Hrvatske, koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Istim je zakonom propisano da državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije - nisu obveznici poreza na dobit, kaže Porezna.

Međutim, obveza poreza na dobit odnosi se i na vjerske zajednice ako obavljaju gospodarsku djelatnost u smislu Zakona o porezu na dobit, čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, ako nisu za obavljanje te djelatnosti osnovale trgovačko društvo.

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je pak da su PDV-a oslobođene usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja.

- U skladu s navedenim, oslobođenje se primjenjuje neovisno o tome plaćaju li članovi navedenih organizacija članarinu u skladu s pravilima tih organizacija ili se njihova djelatnost temelji na donacijama i dobrovoljnim prilozima. Također, oslobođenje se primjenjuje i na isporuke dobara pod uvjetom da su isporuke tih dobara usko povezane s obavljenim uslugama ili su sastavni dio tih usluga.

Međutim, vjerske zajednice obvezne su obračunavati PDV na sve isporuke koje obave, a koje nisu obuhvaćene oslobođenjem propisanim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kaže Porezna uprava.

Podatak o porezu koji je platila Crkva je tajna

Ako vjerske zajednice, osim oslobođenih, obavljaju i druge isporuke dobara i usluga, koje nisu oslobođene plaćanja PDV-a, kao što je primjerice najam poslovnog prostora, moraju se upisati u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost takvih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos od 40.000 eura.

Kod prijave nastanka obveze poreza na promet nekretnina za vjerske zajednice primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina koje se primjenjuju i na sve druge porezne obveznike. Kad vjerska zajednica stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata (bez obzira na način stjecanja tih nekretnina), ona ne plaća porez na promet nekretnina. U slučaju da vjerska zajednica stječe nekretninu koju će koristiti za neku drugu namjenu, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina te se, ako navedenim Zakonom u konkretnom slučaju nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, vjerskoj zajednici utvrđuje porez na promet nekretnina.

Na pitanje koliko je Crkva poreza uplatila u državni proračun u prošloj godini, odgovaraju kako je porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.

- Dostavom traženih podataka bi Ministarstvo financija, Porezna uprava, prekršila obvezu čuvanja porezne tajne. Slijedom navedenog, nismo u mogućnosti dostaviti tražene podatke, zaključuju.