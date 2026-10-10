Crna Gora uhitila pa protjerala ruskog vojnog blogera: SAD za njega nudi 10 milijuna dolara

Crna Gora u petak je protjerala ruskog vojnog blogera Mihaila Zvinčuka, osnivača popularnog Telegram kanala Rybar, kojeg Sjedinjene Američke Države traže zbog navodnog miješanja u izbore, nekoliko sati nakon njegova uhićenja, priopćilo je crnogorsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Crnogorske vlasti poništile su boravak petorici ruskih državljana i izdale im naloge za protjerivanje zbog nacionalne i unutarnje sigurnosti, navodi se u priopćenju ministarstva. Operacija je provedena uz potporu međunarodnih partnera, a vlasti nisu objavile u koju će zemlju biti upućeni.

Petorica Rusa, među kojima je i Zvinčuk, u Crnu Goru su ušla manje od dva dana prije uhićenja te su boravila u hotelu u primorskom mjestu Risnu. Prema pisanju crnogorskih medija, među uhićenima je bila i Zvinčukova supruga.

Rybar je na svojem Telegram kanalu potvrdio uhićenja, navodeći da je skupina u Crnoj Gori boravila legalno te da je planirala snimati u Cetinjskom manastiru, važnom vjerskom središtu Srpske pravoslavne crkve.

Prema pisanju crnogorskog lista Vijesti, skupina je planirala snimiti dokumentarni film kritičan prema približavanju Crne Gore Europskoj uniji, koji bi, prema navodima izvora lista, mogao imati negativne posljedice za turizam, gospodarsku stabilnost i nacionalne interese zemlje.

Crnogorska policija zaplijenila je digitalnu opremu, uključujući dron, kamere, GoPro kameru, uređaje visoke razlučivosti i nekoliko mobilnih telefona.

Ruska glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je za rusku državnu novinsku agenciju TASS da su ruski državljani pušteni te da čekaju odlazak u zračnoj luci, uz pomoć ruskih diplomata.

SAD nudi nagradu od 10 milijuna dolara

Zvinčuk, bivši pripadnik ruske vojske koji je služio u Siriji, osnivač je kanala Rybar, koji objavljuje vojne analize i informacije o ratu u Ukrajini.

Sjedinjene Amerika Države traže ga zbog sumnji u miješanje u izbore te nude nagradu od 10 milijuna dolara za informacije o njemu i nekoliko drugih zaposlenika Rybara.

Europska unija uvela mu je sankcije, optužujući ga za širenje dezinformacija i proruske propagande o ratu u Ukrajini te za djelovanje koje ugrožava teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Crnogorski premijer Milojko Spajić pozdravio je akciju vlasti, poručivši da institucije štite nacionalne interese zemlje i njezin europski put.

Crna Gora, država s oko 620.000 stanovnika, nastoji do kraja godine zaključiti pristupne pregovore s Europskom unijom.

Vojni blogeri u Rusiji stekli su veliku popularnost nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Zahvaljujući vezama s vojskom i ministarstvom obrane, objavljuju informacije s bojišta te kritiziraju vojne neuspjehe, često zagovarajući agresivniji nastavak rata.

Zvinčuk je 2023. u razgovoru za AFP rekao da njegov rad pomaže u obrani Rusije, ističući da su postali „štit” svoje domovine u informacijskom prostoru.