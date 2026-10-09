Šefa zloglasnih 'Ribara' uhitili u Crnoj Gori. Blizak je Putinu!

Šef ruske informacijske mreže 'Ribar' (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika, prenose crnogorske Vijesti. Među uhićenima je i njegova supruga i suradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk te još tri osobe. Akcija se provodi u Risnu. Britanska i američka vlada označile su Mihaila kao ključnu osobu za zlonamjerne hibridne aktivnosti.

It turns out that the Russian z-propagandist and Rybar founder Mikhail Zvinchuk actually filmed himself for Solovyev Live in Montenegro. The United States have announced an $10 million bounty for him for interfering with the US elections. Zvinchuk is under EU, Switzerland, United Kingdom, Australia, Monaco and Ukraine sanctions. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2026

Prema istim informacijama, crnogorska policija, u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost (ANB), provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja te mreže, koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja.

Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i glavnog direktora 'Ribara', navodeći da mrežu djelomično koordinira ruska predsjednička administracija, da dobiva sredstva od državne korporacije 'Rostec' te da surađuje s pripadnicima ruskih obavještajnih službi.

Zvinčuk je pod britanskim sankcijama, dok ga američki State Department navodi među osobama uključenima u operacije zlonamjernog utjecaja usmjerene na izborni proces u SAD-u. State Department, putem programa 'Nagrade za pravdu', nudi do 10 milijuna dolara za informacije koje bi omogućile identifikaciju ili pronalazak stranih aktera uključenih u miješanje u američke izbore, uključujući navedene suradnike 'Ribara', ili pomogle u sprječavanju takvog djelovanja.