Crni prah prekrio Ploče: 'Ovako još nije bilo, lijepi se za odjeću'

Čitatelji su nam nekoliko sati iza podneva poslali snimke guste prašine na ulicama Ploča koja je došla iz tamošnje luke. Kada im je stiglo nevrijeme, zapuhao je jak vjetar i iz luke počeo ka gradu nositi antracit, koji u luci stoji na otvorenom. To je, kažu, uobičajena situacija.

- Bila sam na poslu kada se oko dva digla prašina iz luke. Sve je krenulo ka gradu, toliko je prašine bilo da je izgledalo kao da je negdje blizu požar, zrak je bio skroz siv. Ništa se nije vidjelo koliko je prašina bila gusta, nikada do sada nije bilo tako. Sreća pa je brzo pala kišica pa je splasnulo- priča nam čitateljica iz Ploča.

[video: 1200919 / ]

Objašnjava nam kako je antracit u luci na otvorenom, te da ga svaki vjetar nanosi ka gradu. Ljepljiv je, pa ostaje na koži, odjeći, kućama.

- Sve je po nama palo, odjeća od antracita posivi, a kući mi je cijeli balkon crn od praha. Zrak bude jako suh, pa se on lako digne. Već godinama trubimo o tome da se treba sagraditi hangar za to, ali ništa od toga. Stavili su neke cijevi koje kao vuku vodu iz mora pa vlaže te nanose, ali očito to nije dovoljno- objašnjava čitateljica.

[video: 1200923 / U luci Ploče stoje brda antracita, čim puhne vjetar nanosi ih na grad, zrak bude siv i ništa se ne vidi.]

Druga nam čitateljica kaže kako su građani Ploča zgroženi time koliko se njihova vlast ne angažira oko tog problema. Danas, kaže, ni na službenoj stranici grada Ploča ništa nije pisalo.

- Tako je uvik kada puše liti i kada je bura. Svi znamo da je to odavno problem, ali ga nitko ne rješava. Uru vrimena je puhalo, cili zrak je izgledao kao da nešto gori. Mutno sve, ne daj bože da robu staviš na štrik, sva bude siva. To truje ljude već 20-30 godina i nikoga nije briga - ljutito kaže čitateljica.

Foto: Snimio citatelj/24sata

Bivši ministar policije Vlaho Orepić je iz Ploča, te nam je i on potvrdio da je situacija s antracitom u pločanskoj luci uobičajena.

- To je gomila ugljena koja stoji u luci i čim je jači vjetar grad prekrije prašina, a posebno loše prolaze Donje Ploče. To bi trebalo sustavno rješavati, bitno je da je spriječena izgradnja termoelektrane u Pločama, a sada bi i ovo trebalo riješiti. Vjerujem da je ugljen energent prošlosti, a ovo što se događa s antracitom u Pločama dosta je neugodna pojava- rekao je Orepić.