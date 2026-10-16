Crnogorski političar prijeti: 'Dao Bog da sve popeli na Jadran i poslali u Loru ili vas digli u zrak'

Milan Knežević, prosrpski i proruski orijentirani zastupnik u Skupštini Crne Gore i predsjednik oporbene Demokratske narodne partije, izazvao je buru reakcija govorom u kojem je pozvao na ustanak ako crnogorska vlada prihvati uvjete koje je Hrvatska postavila Podgorici u sklopu pristupnih pregovora s Europskom unijom. Pritom je optužio hrvatske vlasti za pritisak na Crnu Goru, a u svojoj retorici nije izostavio ni bizarne prijedloge o prodaji bubrega kako bi se podmirili hrvatski zahtjevi.

- Što se tiče Demokratske narodne partije, mi vam nećemo prihvatiti nikakve dogovore s Hrvatima - poručio je Knežević u parlamentu.

Pozvao je Srbe, Crnogorce, Bokelje i sve one koji žele braniti suverenitet države da se organiziraju i pruže otpor ako vlada prihvati dogovor s Hrvatskom. Posebno je spominjao Prevlaku, školski brod Jadran i financijske zahtjeve koje povezuje s hrvatskim uvjetima za napredovanje Crne Gore prema Europskoj uniji.

- Da se dižemo na ustanak ako to budu uradili. Da branimo i suverenitet države, da branimo i Prevlaku ako bude trebalo, ali ovoga puta nećemo braniti Prevlaku od Hrvata, nego od vlade. Ovo još nigdje bilo nije, da branimo suverenitet od vlastite vlade, da branimo brod Jadran, da branimo Prevlaku, da ne damo 17 milijuna eura, da ne damo državu Hrvatima. Mi ćemo se morati samoorganizirati. Nema nam druge - rekao je Knežević.

Njegov govor bio je mješavina političkih optužbi, povijesnih izmišljotina. Hrvatsku je prikazivao kao državu koja nameće uvjete Crnoj Gori, dok je crnogorsku vladu optuživao za popuštanje Zagrebu pod izlikom europskih integracija.

Jedan od najbizarnijih dijelova govora odnosio se na hrvatske zahtjeve povezane s vojnom imovinom bivše Jugoslavije. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman prošlog je tjedna spominjao vojnu imovinu vrijednu 2,7 milijardi eura koju Hrvatska potražuje od Crne Gore u sklopu sukcesije imovine bivše SFRJ.

'Prodajmo bubrege'

Knežević je na to odgovorio ironičnim izračunom prema kojem bi svaki stanovnik Crne Gore trebao prodati jedan bubreg kako bi se namirio hrvatski zahtjev.

- Ja sam izračunao kako možemo to vratiti. Nas u Crnoj Gori živi 520 tisuća. Bubreg na crnom tržištu je 50 tisuća eura. Ako 520 tisuća proda po jedan bubreg, to je 2,6 milijardi eura i ostaje nam još 100 milijuna. Da nam Kavčani i Škaljarci pozajme po 50 milijuna pa da razdužimo Hrvate. I da uđemo kao jednobubrežnjaci u Europsku uniju, čitavo stanovništvo - rekao je Knežević, aludirajući na zaraćene crnogorske kriminalne klanove.

Knežević je potom nastavio s uvredljivim i slikovitim usporedbama, tvrdeći da Crna Gora u odnosima s Hrvatskom stalno popušta te da se zbog europskih integracija odriče vlastitih interesa.

Posebno ga je razljutila promjena imena bazena Zorana Džimija Gopčevića, o kojoj se raspravljalo u crnogorskom parlamentu. Knežević je tu odluku predstavio kao kapitulaciju pred Zagrebom i hrvatskim ministrom Grlićem Radmanom, optužujući vladajuću većinu da je izmjene Zakona o sportu prihvatila bez ozbiljne rasprave.

- Idemo li mi u Bruxelles ili idemo u Zagreb? Jer ako idemo u Zagreb, ja neću da idem u Zagreb. A i sve da hoću, ne mogu jer su mi zabranili tamo - rekao je Knežević, koji je u Hrvatskoj proglašen personom non grata.

Pritom je ustvrdio da su crnogorske vlasti popustile zahtjevima hrvatske vlade i desnice te poručio da se u odnosima dviju država ne poštuje načelo ravnopravnosti.

- To je kapitulacija Crne Gore, to nitko u Crnoj Gori ne bi uradio, ni oni izdajnici iz 1941. godine. Napravili ste pazarište sinoć od parlamenta, čitava parlamentarna većina, glasajući za ove izmjene Zakona o sportu bez rasprave, kao da su to nekakve sitne izmjene - izjavio je.

'Sprdaju se s nama'

U nastavku je Hrvatsku optužio da od Crne Gore traži odricanje od velikosrpskog hegemonizma i prihvaćanje odgovornosti za događaje tijekom ratova na području bivše Jugoslavije. Pritom je otvorio i pitanja ratnih zbivanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Sloveniji, kao i odgovornosti tadašnjeg crnogorskog i jugoslavenskog političkog vodstva.

Knežević je postavio pitanje zašto bi upravo Crna Gora trebala snositi financijske i političke posljedice, a premijera Andreja Plenkovića i ministra Grlića Radmana optužio da žele crnogorsku državu pretvoriti u poslušnu ispostavu hrvatskih interesa.

- Još se sprdaju s nama: mi vas volimo, ali nećemo vas pustiti da uđete u Europsku uniju dok god se ne odreknete velike Srbije i velikosrpskoga hegemonizma, i prihvatite da ste krivi za sve što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije - ustvrdio je.

Iznio je i prijeteću poruku.

- Dao Bog da sve popeli na taj Jadran i poslali u Loru ili vas digli u zrak - poručio je zastupnik.

Plenković: Sve je rješivo

Danas se o temi pristupanja Crne Gore u EU oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Izmijenili smo, na našu inicijativu, zaključke koji su poslali jednu realnu poruku kolegama u Crnoj Gori – da se prione razgovorima s Hrvatskom, rekao je i dodao da sve vode hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i njegov crnogorski kolega Ervin Ibrahimović.

- Želimo da se ti razgovori nastave, da riješimo tih nekoliko otvorenih pitanja za koje mi smatramo da su s aspekta Crne Gore itekako rješivi. Bili smo potpuno transparentni. Sve ono što smo javno kazali početkom lipnja predstavili smo i ponovili kolegama ovdje. Naišli smo na razumijevanje i očekujemo da se te teme riješe - poručio je Plenković.

Upitan o medijskim navodima da je Hrvatska zbog stajališta prema Crnoj Gori bila izložena pritisku drugih članica EU-a, Plenković je za HRT to odbacio.

- Nismo. Ja sam tu deset godina, nisam pod pritiskom nikoga, ni po bilo kojoj temi. Mnoge kolege i mnoge druge države imaju niz takvih situacija. Nije to situacija koja je neobična. Međutim, nikakvog pritiska nije bilo. Naprotiv, puno zemalja ima razumijevanje, rekao je.

Naglasio je da je Hrvatska prema Crnoj Gori zauzela konstruktivan pristup, za razliku od iskustava koja je sama imala tijekom vlastitog pristupanja Europskoj uniji.