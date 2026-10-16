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PREGOVORI S EU

Plenković intervenirao da se iz zaključaka oko Crne Gore izbace vremenske odrednice

Piše HINA,
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Plenković intervenirao da se iz zaključaka oko Crne Gore izbace vremenske odrednice
Foto: Stephanie Lecocq
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U odnosu na prethodni nacrt zaključaka izbačen je dio koji govori o tome da se dogovor o privremenom zatvaranju poglavlja postigne do kraja ove godine te dio koji govori o radu na pristupnom ugovoru što je prije moguće.

Premijer Andrej Plenković upoznao je u okviru rasprave o proširenju čelnike država članica EU-a o osam hrvatskih zahtjeva Crnoj Gori koje bi ta zemlja trebala riješiti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zaključenje pristupnih pregovora. Na Plenkovićevu intervenciju, donekle su promijenjeni zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojeg su izbačene vremenske odrednice.
 
“Europsko vijeće podržava rad koji je u tijeku na izradi ugovora o pristupanju s Crnom Gorom. Prima na znanje namjeru Irskog predsjedništva da radi na privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja – pod uvjetom da Crna Gora provede odgovarajuće reforme”, kaže se u zaključcima.

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U odnosu na prethodni nacrt zaključaka izbačen je dio koji govori o tome da se dogovor o privremenom zatvaranju poglavlja postigne do kraja ove godine te dio koji govori o radu na pristupnom ugovoru što je prije moguće.

“Europsko vijeće pozdravlja rad koji je u tijeku na izradi ugovora o pristupanju s Crnom Gorom. Prima na znanje namjeru predsjedništva Vijeća da se do kraja ove godine postigne dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja – pod uvjetom da Crna Gora provede odgovarajuće reforme – te da se radi na što skorijem dovršetku izrade ugovora o pristupanju”, stajalo je u nacrtu zaključaka.

 Plenković je u raspravi istaknuo da Hrvatska ima konstruktivan i benevolentan pristup prema pristupanju Crne Gore, ali da od nje očekuje da riješi otvorena pitanja koja su već dulje vrijeme na stolu, a koja se ne rješavaju.

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 Hrvatska je ovoga tjedna uputila državama članicama EU-a i uredima predsjednice Komisije i predsjednika Europskog vijeća dokument u kojem iscrpno objašnjava svoje stajalište prema procesu pristupanja Crne Gore. U dokumentu je pobrojano osam od ranije dobro poznatih zahtjeva koje bi Podgorica trebala ispuniti za zeleno svjetlo Zagreba.
Šest zahtjeva odnosi se na poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, a dva su povezana s poglavljem 31, Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.

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