Cro Demoskop: SDP nikad gori, Možemo pretekao Škoru

Škori nakon poraza na izborima ne ide, sustiže ga i Most, a o njemu je povećan i negativan dojam kod građana, koji negativno misle i o njegovim zastupnicima Hasanbegoviću i Krišto

<p>Agencija Promocija plus, ekskluzivno za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3863394/novi-cro-demoskop-hdz-uvjerljivo-prvi-sdp-potonuo-a-domovinski-pokret-vise-nije-treca-politicka-snaga-u-hrvatskoj/" target="_blank">RTL</a>, provela je novi CRO Demoskop za kolovoz!</p><p>Nekih promjena u odnosu snaga među političkim strankama ima, ali ne u samom vrhu. Pri tome je važno naglasiti da je istraživanje provedeno kao da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica.</p><p>Izborni pobjednik, vladajući HDZ, prema podacima, uvjerljivo najbolje stoji, za gotovo trećinu ispitanika (32,9 posto) ta je stranka prvi izbor. SDP, koji traži novog predsjednika, ima gotovo gotovo dvostruko manje, 18,1 posto, a treća opcija je platforma Možemo! s 11 posto.</p><p>Ta nova parlamentarna opcija preuzela je poziciju Domovinskog pokreta Miroslava Škore koji je na 8,6 posto. Nešto manje ima Most, 8,3 posto. Stranka s Imenom i Prezimenom je na 2,6 posto.</p><p>Nešto iznad jedan posto su i Pametno, HSS i IDS.</p><p>Te su ove opcije ušle u Sabor preko koalicija, no ovo se istraživanje ne može uspoređivati s rezultatima parlamentarnih izbora gdje su ključne izborne jedinice. Na razini cijele države kao jedne izborne jedinice, ostale stranke i opcije su ispod jedan posto.</p><p>Premijer Plenković najpozitivniji za četvrtinu ispitanika</p><p>Istraživanje donosi i osobne rejtinge političara. Stari i novi premijer Andrej Plenković (24,6 posto u odnosu na 19,4 posto u lipnju) najpozitivniji je političar, tako ga ocjenjuje četvrtina ispitanika. Drugi izbor, uz pad osobnog rejtinga, je predsjednik Zoran Milanović (11,3 posto u odnosu na 15,3 posto u lipnju). Treba reći da je istraživanje provedeno prije obilježavanja Oluje, u jeku verbalnog okršaja dvaju predsjednika ali i nakon što je Plenković najavio dolazak Borisa Miloševića u Knin, odlazak Tome Medveda u Grubore, a Milanović odlikovanja postrojbama HVO-a. Treći najpozitivac je Zdravko Marić s 4,5 posto (2,2 posto u lipnju), dok nešto manje ima Vili Beroš (4,3 posto u odnosnu na 8,1 posto u lipnju).</p><p>Sa sličnim postotkom na listu pozitivaca stigao je Tomislav Tomašević iz platforme Možemo!, slijedi Dalija Orešković, a tek onda Miroslav Škoro (2,2 posto u odnosu na 5,3 posto u lipnju). Nešto iznad jedan posto je Miro Bulj...</p><p>...baš kao i Božo Petrov, a jedan posto ispitanika najpozitivnijim političarom smatra, zasada jedinog kandidata za predsjednika SDP-a, Peđu Grbina. Da baš nitko od političara ne zaslužuje tu titulu misli 15,3 posto ispitanika.</p><p>Idemo do ljestvice najnegativnijih političara gdje se na prvom mjestu zadržao predsjednik Republike Milanović (15,8 posto u odnosu na 14,8 posto u lipnju). Drugi je izbor najnegativca premijer Plenković (15,3 posto u odnosu na 14,7 posto u lipnju), a treći zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (9,0 posto u odnosu na 12,1 posto u lipnju).</p><p>Negativni doživljaj povećao je novi potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro, slijedi bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji se od ostavke ne pojavljuje u javnosti, bio je samo na prisezi u Saboru. Među negativcima je i Zlatko Hasanbegović kao i nova saborska zastupnica iz Kluba Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto. </p><p>Slijede Gordan Jandroković, Krešo Beljak i Hrvoje Zekanović. Da su negativni svi političari poručuje nešto iznad osam posto ispitanika.</p><p>I za kraj, smjer kretanja države. Nakon travanjskog nezapamćenog skoka pozitivne ocjene smjera kretanja zemlje, optimizam je u svibnju, s jenjavanjem koronakrize, počeo padati, a pad optimizma nastavio se u lipnju. Prošlog mjeseca održani su parlamentarni izbori, a sada u kolovozu vidljiv je blagi rast optimizma kod građana. </p>