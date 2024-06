Croatia Airlines će do 2027. zamijeniti svoju flotu, prvi od 15 novih aviona stiže već u srpnju

Croatia Airlines (CA) kreće u potpunu obnovu svoje flote - do kraja 2027. će zamijeniti sve postojeće zrakoplove novima, pri čemu prvi od njih petnaest , A220, u Zagreb od kanadskog proizvođača stiže kroz nekoliko tjedana, u srpnju. Drugi avion se očekuje do kraja ove godine, dok bi sljedećih šest trebalo biti isporučeno u 2025., četiri kroz 2026., a zadnja tri u 2027. godini, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u CA. Novi će avioni A220, sa 149 i 127 sjedala, imati 25 posto manju potrošnju goriva, Croatia Airlines ih uzima u operativni najam na dvanaest godina. Koliki je točan iznos tog leasing ugovora, u CA ne otkrivaju, napominjući, međutim, kako je, prema podacima stručnih časopisa, prosječna cijena jednog takvog zrakoplova 38 do 40 milijuna dolara.

- Američke leasing kompanije ulažu u nas oko pola milijarde dolara, na otplatu od dvanaest godina, rekao je za 24sata Jasmin Bajić, predsjednik uprave CA. Prvi zrakoplov, koji očekuju u srpnju, kaže, svoju će prvu vožnju odvesti na liniji Zagreb-Frankfurt, budući da je to bila prva linija Croatia Airlensa prije 35 godina. Simbolično, povodom 35. rođendana kompanije, novi će avion prvu vožnju odraditi opet na toj liniji, a na kojoj će voziti poslije, nije poznato.

Zagreb: Predstavljanje novog vizualnog identiteta Croatia Airlinesa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Postojeći zrakoplovi CA stari su 12, 15 pa i preko dvadest godina, i sukcesivno će ih Croatia Airlines vraćati leasing kompanijama. Kompanija je, osim toga, osvježila i svoj vizualni identitet, novi je također danas predstavljen.

- Mijenjamo čitavu flotu, drago nam je što smo dio tog, najvećeg projekta u povijesti kompanije. S vremenom, nova će flota značiti i širenje mreže letova, kazao je Bajić, ne otkrivajući na koje će se destinacije širiti. Napominje samo kako analiziraju dvadesetak potencijalnih novih odredišta, kao i to da novi avioni neće prometovati na najkraćim linijiama, primjerice prema Sarajevu, Puli, Zadru i sličnima, već će te linije preuzeti partneri. Bajić se pohvalio i činjenicom što im se, kaže, iz drugih kompanija vraćaju piloti, koji su prije radili za CA. U ovoj je godini, doznajemo, stiglo novih dvadeset pilota.

Zagreb: Predstavljanje novog vizualnog identiteta Croatia Airlinesa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Imamo veliku konkurenciju - pedesetak konkurenata u redovnom prometu i još toliko u čarterima, no pilotima postajemo atraktivni. Nabava novih aviona, međutim, ne bi bila moguća bez podizanja ukupnog kreditnog rejtinga Hrvatske, to nam je puno pomoglo. Pomogao je i ulazak u Schengen, uvođenje eura, i perspektiva nam je dobra, kazao je Bajić. Vozio se u prvom novom avionu koji stiže kroz koji tjedan, i kaže da ima širu kabinu te je užitak u njemu boraviti. Osim što su štedljiviji, novi avioni će biti tiši, sjedala će biti šira, prozori veći, veći će biti i prostor za prtljagu, Wi-Fi brz, kažu u CA.

Ivana Ivanković, dizajnerica u Croatia Airlinesu već trideset godina, naglasila je kako novi logo kompanije potvrđuje važnost hrvatskog identiteta, novim je dizajnom općenito osigurana još bolja prepoznatljivost i vidljivost, dok je rep zrakoplova usklađen sa samim znakom. Vizualni identitet Croatia Airlinesa prvi je osmislio Vilim Vasata, njemački dizajner hrvatskog porijekla, čije je vizualno rješenje pobijedilo na natječaju 1993.

Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktire rekao je kako "svjedočimo novom povijensom koraku na putu još kvalitetnije budućnosti Croatia Airlinesa".