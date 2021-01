Croatia Airlines je u četvrtak na letu OU414 iz Zagreba za Frankfurt odbio ukrcaj devetorici putnika od njih 28. Kao razlog za to naveli su činjenicu da nisu imali negativan PCR test.

Putnici i nisu imali negativan test, ali se pokazalo da im on nije ni bio potreban. Testirati su se mogli po dolasku u Njemačku.

Dio odbijenih putnika je naknadno prevezen u Njemačku već u petak, javlja Avioradar.

Odgovor Croatia Airlinesa prenosimo u cijelosti:

Od početka pandemije koronavirusa Croatia Airlines svoje poslovanje usklađuje s odlukama, preporukama i naputcima hrvatskih i međunarodnih javnozdravstvenih tijela i zrakoplovnih vlasti, koje izravno određuju protok putnika u zračnom prijevozu u ovim izvanrednim okolnostima i koje se mijenjanju gotovo na dnevnoj bazi.

Činjenica je da je Njemačka u četvrtak, 14. siječnja 2021. izdala novu regulativu (tzv. NOTAM) na temelju koje je protumačeno da putnici, koji iz Hrvatske ulaze u Njemačku, moraju imati negativan COVID-19 test. Osim navedenog NOTAM-a, ograničenja protoka putnika iz Hrvatske u Njemačku bila su određena i kategorizacijom država prema 14-dnevnoj incidenciji (manja od 200) po kojoj je Hrvatska ulazila u kategoriju rizičnih zemalja, kao i činjenicom da su na službenim stranicama Europske unije (Re-open EU) sve države članice označene kao visokorizične.

U skladu s tim činjenicama, putnicima koji su 14. siječnja bez negativnog COVID-19 testa došli u zagrebačku zračnu luku na let Zagreb – Frankfurt (OU414) uskraćen je ukrcaj u zrakoplov. Riječ je 9 putnika od ukupno 28 na tom letu. Nakon dodatnih pojašnjenja njemačke granične policije utvrđeno je da putnici iz Hrvatske ipak ne trebaju imati negativan epidemiološki test, odnosno da Hrvatska nije kategorizirana kao visoko rizična zemlja te je većem dijelu putnika, kojima je uskraćen ukrcaj u zrakoplov za let OU414 Zagreb – Frankfurt, omogućen prijevoz na istoj relaciji već sljedećeg dana (petak, 15. siječnja 2021.) i to bez ikakvih dodatnih troškova (nadoplata).

Croatia Airlines ispričava se putnicima na letu OU414 zbog poremećaja u planiranom putovanju do kojeg je došlo zbog nedovoljno konkretiziranih uvjeta vezanih za protok putnika u zračnom prijevozu. Eventualne zahtjeve putnika za svojevrsnom kompenzacijom razmotrit će Služba za korisnike.