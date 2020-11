Crveni alarm: Bura će šibati 160 na sat, u gorju stiže novi snijeg

<p>Brza i snažna promjena vremena zahvatit će sutra Hrvatsku, zbog koje je za cijeli Jadran upaljen narančasti Meteoalarm, a u Velebitskom kanalu i crveni.</p><p>Veći dio dana obilježit će bura koja će biti u stalnom jačanju pa se tako za Jadran najavljuju udari do 110 km/h, a najjača bura puhat će ispod Velebita gdje su mogući udari bure i iznad 160 km/h. Zbog orkanskih udara bure more će biti valovito, a mogući su problemi u cestovnom i pomorskom prometu. </p><p>U gorju i na sjevernom Jadranu bit će pretežno oblačno, mjestimično i s kišom. U najvišem goru sutra može biti susnježice i snijega, a najviše oborina bit će u noći i prijepodne. Zahladit će u petak s temperaturama od 3 do 6 Celzija u gorju, a uz obalu od 9 do 14. </p><p>U Dalmaciji se također očekuje jaka i olujna bura, a nakon hladnih 3 do 5 stupnjeva ujutro, najviša dnevna bit će od 11 do 17 Celzija. Na jugu hrvatske bit će ugodno za sredinu mjeseca. </p><p>Većinom oblačno bit će u središnjoj Hrvatskoj, ali i na istoku zemlje gdje je moguća i kiša, a svugdje će biti od 7 do 9 Celzija. </p><p>Od subote se možemo nadati razvedravanju, ali će biti hladnije, a ponegdje i sa jakom i olujnom burom, piše <a href="https://www.hrt.hr/679505/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-20112020">HRT</a>.</p>