ORKANSKO NEVRIJEME

CRVENI ALARM Oluja radi kaos, Sv. Rok zatvoren, u Zagrebu oštećeni tramvajski vodovi!

Piše 24sata,
Zagreb: Promet kod Trešnjevačkog placa obustavljen nakon pada stabla | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red

PROBLEMI U ZAGREBU

Iz Grada Zagreba priopćili su kako su zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici izneđu Maksimira i Dubrave. S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec. 

- Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava. 

Vatrogasci su tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa. 

Radnici ZET-a daju sve od sebe u ovim vremenskim uvjetima te se ZET ispričava putnicima na neugodnosti.

Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla. 

Državni hidrometeorološkog zavod upravo je izdao upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu. Broj vatrogasnijh intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra. O svim novostima javnost ćemo pravodobno informirati - kažu.

OTEŽAN PROMET

Olujno nevrijeme se ne smiruje. Vjetar, kiša i snijeg stvarali su probleme cijele noći diljem Hrvatske. HAK je priopćio da je zabrana prometa za dva vozila zbog olujnog vjetra na autocesti A1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedarje.
 

- Preporuka za obilazak OSOBNIH vozila: Iz smjera juga prema unutrašnjosti - silazak na čvoru Zadar Istok (A1) - D424 (čvor Tromilja) - D424 (Benkovac) - D56 (čvor Tromilja) - D502 (Smilčić-Pridraga) - D27 (Karin-Obrovac-Gračac) - D50 - čvor Sveti Rok (A1) te obrnuto za vozila koja se kreću iz smjera unutrašnjosti prema jugu. Molimo korisnike za oprez. Preporuka za obilazak 1.skupine vozila: Iz smjera juga prema unutrašnjosti - silazak na čvoru Benkovac(A1) prema D59-Kistanje-D1-Knin-Gračac-D50-čv. Sv.Rok(A1), te obrnuto za vozila koja se kreću iz smjera unutrašnjosti prema jugu - priopćili su iz HAK-a.

