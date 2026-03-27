Zbog nevremena ne voze neki vlakovi. Putnike voze busevi

Zbog olujnog nevremena Hrvatske željeznice javile su da dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica. Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka - Moravice i i Horvati - Zdenčina.

Na relaciji Bjelovar - Kloštar - Bjelovar putnike prevoze autobusi. Zbog pada drveta na prugu i isključenja napona u kolodvoru Zagreb Zapadni obustavljen je promet na relaciji Zagreb - Zaprešić - Zagreb GK.

Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo - Zagreb GK odvija se otežano i uz kašnjenja. Zbog pada stabla na prugu vlakovi 5403 (Ogulin 6.20 - Plaški 6.50) i 5402 (Plaški 6.52 - Ogulin 7.32) čekaju na otvaranje pruge.