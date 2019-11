Upalio se crveni alarm: Padaju obilne kiše, prijete nam poplave

Novo snažno nevrijeme donijet će nam obilnu kišu i puno vjetra u sljedeća dva dana, zbog čega je za jug Dalmacije objavljen i crveni Meteoalarm.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz DHMZ-a najavljuju kako će obilnih pljuskova i grmljavina biti osobito na Jadranu i područjima uz njega, ali bi obilna kiša u dijelovima kontinentalne Hrvatske mogla izazvati bujične poplave i porast vodostaja te uvođenje redovnih mjera obrane od poplava. Najveća količina oborina očekuje se s utorka na srijedu, kad će pasti između 50 i 150 mm na pojedinim lokalitetima duž obale i u gorju.

Jedno od najjačih juga u godini, koje će na udare biti i orkansko, moglo bi poplaviti rive na Jadranu. Jugo će jačati kroz dan, pa će od sredine dana biti olujno, a moguće i s orkanskim udarima.

Najmanje će kiše biti na krajnjem istoku zemlje gdje mjestimice može i izostati. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti između 9 i 14, a na Jadranu i krajnjem istoku zemlje od 14 do 19 °C.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Srijeda će nam opet donijeti češću i obilnu kišu u Dalmaciji, a u ostalim područjima će biti povremena, dok će krajem dana doći do djelomičnog razvedravanja. Na Jadranu će jugo slabiti i to prvo na sjevernom dijelu. Jutarnje temperature bit će od 7 do 12, na Jadranu 12 do 17. Najviša dnevna između 12 i 17, a u Dalmaciji i Slavoniji i do 19 Celzija.



Tema: Hrvatska